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Principais tokens de Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Avalanche Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.45
+0.50%
-0.23%
-0.75%
$ 227.38B
$ 91.43K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999117
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 183.02B
$ 32.29B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.23
+0.75%
-0.25%
+4.76%
$ 44.17B
$ 364.28K
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07013
+0.60%
-2.37%
+1.85%
$ 11.99B
$ 100.37M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,650.01
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.742
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,875.27
0.00%
-0.00%
-1.14%
$ 4.51B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 4.49B
$ 1.01M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
11
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.494
+1.46%
+2.79%
+1.12%
$ 2.79B
$ 52.91K
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.559
+0.79%
-6.11%
-11.78%
$ 2.21B
$ 192.81K
14
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.79M
15
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.34
+0.54%
-1.87%
-2.36%
$ 1.36B
$ 1.66K
16
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002718
+1.50%
-4.84%
-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
17
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.05M
--
18
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,021.76
+0.18%
0.00%
-0.70%
$ 863.22M
$ 27.78K
19
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08769
+0.54%
-2.82%
-5.27%
$ 813.02M
$ 2.21M
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.998453
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.92M
$ 16.20M
21
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 696.39M
--
22
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
+0.01%
-0.02%
+0.05%
$ 492.88M
$ 5.44K
23
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 466.31M
$ 29.02M
24
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,420
+0.26%
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-1.08%
$ 412.42M
$ 6.39K
25
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3184
+1.43%
+0.47%
-3.56%
$ 297.36M
$ 346.60K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8173
+1.26%
-4.11%
-0.63%
$ 279.44M
$ 353.35K
27
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004934
+0.45%
-4.02%
+1.25%
$ 272.65M
$ 3.02B
28
Monad
Monad
MON
$ 0.02172
+0.14%
+0.74%
+6.56%
$ 257.32M
$ 10.28M
29
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999061
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 214.97M
$ 8.21M
30
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 193.22M
--
31
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 185.40M
$ 4.32M
32
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.769
+0.12%
+1.12%
+12.77%
$ 168.08M
$ 61.80K
33
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.64
-0.06%
-0.00%
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$ 166.41M
$ 301.52K
34
Compound
Compound
COMP
$ 16.31
+1.62%
+0.18%
+0.55%
$ 163.40M
$ 3.39K
35
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01347
+1.20%
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-6.86%
$ 145.85M
$ 5.16M
36
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.25
+1.10%
+0.03%
+1.10%
$ 144.91M
$ 482.27K
37
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.45
+1.10%
+0.03%
+0.94%
$ 130.52M
$ 34.47M
38
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
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39
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37422
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40
Avant USD
Avant USD
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41
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,388.92
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42
1INCH
1INCH
1INCH
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+0.49%
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$ 117.51M
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43
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
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+0.01%
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0.00%
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44
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
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--
+1.72%
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45
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.57
-0.07%
0.00%
+0.10%
$ 94.99M
--
46
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1396
-0.99%
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-18.21%
$ 92.33M
$ 419.20K
47
BAT
BAT
BAT
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+0.02%
-7.80%
-13.46%
$ 86.68M
$ 964.81K
48
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,947.1
+0.18%
-1.26%
-5.94%
$ 69.87M
$ 30.02
49
GMX
GMX
GMX
$ 6.626
+0.32%
+4.44%
+3.17%
$ 68.81M
$ 8.35K
50
$ 923.49
-0.06%
+4.83%
+4.27%
$ 68.66M
$ 299.42

Perguntas frequentes

O que são tokens de Avalanche Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Avalanche Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 271 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $589.43B.
Qual é o token de Avalanche Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Avalanche Ecosystem acompanhados na MEXC, NAKA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 19.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Avalanche Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 271 tokens de Avalanche Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Avalanche Ecosystem incluem ETH, USDT, USDC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Avalanche Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Avalanche Ecosystem é de aproximadamente $589.43B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Avalanche Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.