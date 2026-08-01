Preço de 龙虾 hoje

O preço ao vivo de 龙虾 (龙虾) hoje é R$ 0.021269, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 龙虾 para BRL é de R$ 0.021269 por 龙虾.

龙虾 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 龙虾. Nas últimas 24 horas, 龙虾 foi negociado entre R$ 0.01735 (mínimo) e R$ 0.022811 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 龙虾 movimentou-se +0.02% na última hora e -15.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 440.89K.

Informações de mercado de 龙虾 (龙虾)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 440.89KR$ 440.89K R$ 440.89K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de 龙虾 é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 440.89K. A oferta em circulação de 龙虾 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.