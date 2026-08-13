Preço de TENDIES hoje

O preço ao vivo de TENDIES (TENDIES) hoje é R$ 0.01817, com uma variação de 2.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TENDIES para BRL é de R$ 0.01817 por TENDIES.

TENDIES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TENDIES. Nas últimas 24 horas, TENDIES foi negociado entre R$ 0.01688 (mínimo) e R$ 0.02378 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TENDIES movimentou-se -3.30% na última hora e -24.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.87K.

Informações de mercado de TENDIES (TENDIES)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 74.87KR$ 74.87K R$ 74.87K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 18.17MR$ 18.17M R$ 18.17M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de TENDIES é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.87K. A oferta em circulação de TENDIES é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 18.17M.