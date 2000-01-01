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Principais tokens de 4chan-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor 4chan-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07019
+0.60%
-2.37%
+1.85%
$ 11.99B
$ 100.37M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002715
+1.50%
-4.84%
-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
3
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3184
+1.43%
+0.47%
-3.56%
$ 297.36M
$ 346.60K
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002272
+0.45%
-2.63%
-19.51%
$ 198.60M
$ 172.74B
5
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005234
-0.48%
-1.91%
-5.94%
$ 39.65M
$ 14.00M
6
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009948
+0.68%
-1.31%
-1.68%
$ 38.75M
$ 612.58B
7
DODO
DODO
DODO
$ 0.02288
-0.05%
-0.49%
+9.98%
$ 22.15M
$ 11.78M
8
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006079
+0.02%
+3.88%
+3.22%
$ 20.05M
$ 3.63T
9
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001851
+0.43%
-2.11%
+3.11%
$ 17.25M
$ 32.60M
10
JOE
JOE
JOE
$ 0.02774
+1.21%
-0.43%
+9.97%
$ 12.65M
$ 2.09M
11
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07127
+0.08%
-3.85%
-11.48%
$ 7.62M
$ 720.54K
12
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.0000188
0.00%
-4.23%
-4.86%
$ 6.35M
$ 18.65M
13
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000615
0.00%
-2.08%
-0.97%
$ 6.31M
$ 31.68M
14
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00012913
-0.04%
+0.01%
-3.64%
$ 6.05M
$ 172.91K
15
Milady Meme Coin
Milady Meme Coin
LADYS
$ 0.000000005945
+1.23%
+0.24%
-5.08%
$ 4.36M
$ 9.47T
16
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2718
+0.56%
-5.69%
-10.08%
$ 3.75M
$ 204.41K
17
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.051164
+0.04%
+0.01%
-11.10%
$ 2.56M
$ 7.30K
18
Pain
Pain
PAIN
$ 0.460739
+2.35%
+0.02%
+2.70%
$ 2.30M
$ 230.02
19
4Chan
4Chan
4CHAN
$ 2.1738E-14
+0.18%
-0.60%
-2.52%
$ 1.67M
--
20
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001707
+0.18%
+1.01%
+0.47%
$ 1.64M
$ 30.98T
21
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00147398
+0.13%
-0.01%
+19.89%
$ 1.47M
$ 4.83K
22
Sigma
Sigma
SIGMA
$ 0.00100913
0.00%
-0.04%
-0.49%
$ 907.86K
$ 762.33K
23
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.00089052
-0.03%
-0.02%
-11.28%
$ 825.45K
$ 4.20K
24
Rage Guy
Rage Guy
RAGEGUY
$ 0.00072323
+0.27%
-0.07%
+3.05%
$ 723.03K
$ 27.76K
25
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000010639
-0.37%
-3.07%
-10.63%
$ 705.66K
$ 48.48T
26
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 3.96E-6
-0.75%
+34.80%
-21.58%
$ 396.38K
--
27
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00332229
+0.39%
0.00%
+13.89%
$ 326.32K
$ 7.06K
28
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 2.95E-6
0.00%
-6.00%
-14.74%
$ 295.49K
--
29
Kekistan
Kekistan
KEK
$ 6.62005E-7
0.00%
-0.40%
-4.10%
$ 278.50K
--
30
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.00030019
+0.29%
+0.01%
+0.14%
$ 269.37K
$ 6.91
31
FINE
FINE
FINE
$ 4.08849E-10
+0.14%
-3.90%
-6.28%
$ 172.00K
--
32
Cheese
Cheese
CHEESE
$ 0.00016683
+0.47%
+0.07%
+11.62%
$ 166.83K
$ 777.99
33
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 0.00016858
+0.30%
-0.13%
+15.70%
$ 165.13K
$ 3.37K
34
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3.57979E-10
+0.14%
-4.40%
-13.37%
$ 150.60K
--
35
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2.09E-6
0.00%
-2.20%
+0.48%
$ 145.43K
--
36
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.411E-9
0.00%
+2.10%
+7.38%
$ 141.10K
--
37
Stonks on ETH
Stonks on ETH
STONKS
$ 3.03198E-7
+0.14%
-1.10%
-3.85%
$ 127.55K
--
38
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2.75344E-7
+0.19%
+6.60%
+0.23%
$ 115.83K
--
39
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.00010956
+0.46%
-0.00%
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$ 109.55K
$ 171.24
40
Snibbu
Snibbu
SNIBBU
$ 0.00024339
+0.08%
-0.00%
+4.51%
$ 102.39K
$ 7.79
41
Gondola
Gondola
GONDOLA
$ 1.83665E-7
+0.14%
-3.00%
-3.18%
$ 77.27K
--
42
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 1.83344E-7
0.00%
+0.40%
+0.06%
$ 77.13K
--
43
hikikomori
hikikomori
HIKI
$ 7.711E-5
+0.21%
+9.70%
+25.28%
$ 77.11K
--
44
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.55E-5
+0.37%
-1.30%
+0.28%
$ 64.34K
--
45
SPURDO ON ETH
SPURDO ON ETH
SPURDO
$ 4.857E-5
0.00%
-1.30%
-0.39%
$ 48.57K
--
46
Oggie
Oggie
OGGIE
$ 3.241E-5
-0.31%
-17.50%
+16.00%
$ 32.41K
--
47
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.836E-5
-0.28%
-1.60%
+4.26%
$ 28.35K
--
48
fsjal
fsjal
FSJAL
$ 2.504E-5
+0.20%
-2.10%
-11.52%
$ 25.04K
--
49
LOLGUY
LOLGUY
LOLGUY
$ 2.356E-5
+1.60%
+4.00%
-15.62%
$ 19.85K
--
50
Gooby
Gooby
GOOBY
$ 1.12E-5
+0.18%
-24.80%
-24.73%
$ 11.04K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de 4chan-Themed e por que são populares?
Tokens de 4chan-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 58 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.81B.
Qual é o token de 4chan-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de 4chan-Themed acompanhados na MEXC, HOODIE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 34.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de 4chan-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 58 tokens de 4chan-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de 4chan-Themed incluem DOGE, PEPE, SPX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria 4chan-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de 4chan-Themed é de aproximadamente $13.81B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor 4chan-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.