Preço de STONK hoje

O preço ao vivo de STONK (STONK) hoje é R$ 0.010858, com uma variação de 18.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STONK para BRL é de R$ 0.010858 por STONK.

STONK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STONK. Nas últimas 24 horas, STONK foi negociado entre R$ 0.009456 (mínimo) e R$ 0.015 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, STONK movimentou-se -7.07% na última hora e +74.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 87.95K.

Informações de mercado de STONK (STONK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 87.95KR$ 87.95K R$ 87.95K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 10.86MR$ 10.86M R$ 10.86M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de STONK é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 87.95K. A oferta em circulação de STONK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.86M.