Cotação STONK (STONK)
O preço ao vivo de STONK (STONK) hoje é R$ 0.010858, com uma variação de 18.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STONK para BRL é de R$ 0.010858 por STONK.
STONK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STONK. Nas últimas 24 horas, STONK foi negociado entre R$ 0.009456 (mínimo) e R$ 0.015 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, STONK movimentou-se -7.07% na última hora e +74.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 87.95K.
SOL
A capitalização de mercado atual de STONK é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 87.95K. A oferta em circulação de STONK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.86M.
-7.07%
-18.18%
+74.45%
+74.45%
Acompanhe as variações de preço de STONK para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.01252136
|-18.18%
|30 dias
|R$ +0.010158
|+1,451.14%
|60 dias
|R$ +0.010158
|+1,451.14%
|90 dias
|R$ +0.010158
|+1,451.14%
Hoje, STONK registrou uma variação de R$ -0.01252136 (-18.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.010158 (+1,451.14%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, STONK teve uma variação de R$ +0.010158 (+1,451.14%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.010158 (+1,451.14%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de STONK. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de STONK é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
STONK_USDT está operando acima do centro de 0,01065 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,01163, próximo à resistência R1 em 0,01182. O preço encontra-se na metade superior do sistema de pivôs, mantendo intacta a estrutura compradora. No curto prazo, o conjunto das médias móveis sinaliza uma oportunidade de compra, entrando em ressonância com os níveis de pivô, o que indica que o patamar atual possui uma base estrutural de suporte. O indicador MACD registrou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção, evidenciando uma liberação concentrada de energia. Já o RSI permanece em zona neutra, sem apresentar sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda, indicando que o sentimento do mercado se mantém estável. A abertura das Bandas de Bollinger, aliada às variações no volume negociado, aponta para uma ampliação moderada da volatilidade, com compradores e vendedores realizando trocas significativas nesse nível, sem sinais claros de esgotamento unilateral até o momento. No lado superior, a principal resistência próxima situa-se no nível R1, em 0,01182, a menos de 2% do preço atual; caso seja rompida, o foco passará para o nível R2, em 0,01322. Já no lado inferior, o suporte imediato pode ser encontrado no centro de 0,01065, aproximadamente 8% abaixo do preço atual. Um suporte secundário está posicionado no nível S1, em 0,00925, servindo como referência para a defesa mais distante. Caso o preço recue até a região do centro, será testada a validade da estrutura; por outro lado, se conseguir manter-se acima do R1, abrirá espaço para novos movimentos ascendentes.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de STONK pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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STONK is a meme coin.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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