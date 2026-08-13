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O preço ao vivo de STONK hoje é 0.010858 BRL. A capitalização de mercado de STONK é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de STONK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de STONK hoje é 0.010858 BRL. A capitalização de mercado de STONK é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de STONK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação STONK (STONK)

Preço em tempo real de 1 STONK para BRL

R$0.05635302
R$0.05635302R$0.05635302
-18.18%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de STONK (STONK)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:39:08 (UTC+8)

Preço de STONK hoje

O preço ao vivo de STONK (STONK) hoje é R$ 0.010858, com uma variação de 18.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STONK para BRL é de R$ 0.010858 por STONK.

STONK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STONK. Nas últimas 24 horas, STONK foi negociado entre R$ 0.009456 (mínimo) e R$ 0.015 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, STONK movimentou-se -7.07% na última hora e +74.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 87.95K.

Informações de mercado de STONK (STONK)

--
----

R$ 87.95K
R$ 87.95KR$ 87.95K

R$ 10.86M
R$ 10.86MR$ 10.86M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de STONK é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 87.95K. A oferta em circulação de STONK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.86M.

Histórico de preço de STONK BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.009456
R$ 0.009456R$ 0.009456
Mínimo 24h
R$ 0.015
R$ 0.015R$ 0.015
Máximo 24h

R$ 0.009456
R$ 0.009456R$ 0.009456

R$ 0.015
R$ 0.015R$ 0.015

--
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--
----

-7.07%

-18.18%

+74.45%

+74.45%

Histórico de preços de STONK (STONK) em BRL

Acompanhe as variações de preço de STONK para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.01252136-18.18%
30 diasR$ +0.010158+1,451.14%
60 diasR$ +0.010158+1,451.14%
90 diasR$ +0.010158+1,451.14%
Variação de preço de STONK hoje

Hoje, STONK registrou uma variação de R$ -0.01252136 (-18.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de STONK

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.010158 (+1,451.14%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de STONK

Expandindo a visualização para 60 dias, STONK teve uma variação de R$ +0.010158 (+1,451.14%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de STONK

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.010158 (+1,451.14%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de STONK (STONK)!

Confira agora a página de histórico de preço do STONK.

Análise para STONK

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de STONK. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de STONK hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de STONK é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

STONK_USDT está operando acima do centro de 0,01065 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,01163, próximo à resistência R1 em 0,01182. O preço encontra-se na metade superior do sistema de pivôs, mantendo intacta a estrutura compradora. No curto prazo, o conjunto das médias móveis sinaliza uma oportunidade de compra, entrando em ressonância com os níveis de pivô, o que indica que o patamar atual possui uma base estrutural de suporte. O indicador MACD registrou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção, evidenciando uma liberação concentrada de energia. Já o RSI permanece em zona neutra, sem apresentar sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda, indicando que o sentimento do mercado se mantém estável. A abertura das Bandas de Bollinger, aliada às variações no volume negociado, aponta para uma ampliação moderada da volatilidade, com compradores e vendedores realizando trocas significativas nesse nível, sem sinais claros de esgotamento unilateral até o momento. No lado superior, a principal resistência próxima situa-se no nível R1, em 0,01182, a menos de 2% do preço atual; caso seja rompida, o foco passará para o nível R2, em 0,01322. Já no lado inferior, o suporte imediato pode ser encontrado no centro de 0,01065, aproximadamente 8% abaixo do preço atual. Um suporte secundário está posicionado no nível S1, em 0,00925, servindo como referência para a defesa mais distante. Caso o preço recue até a região do centro, será testada a validade da estrutura; por outro lado, se conseguir manter-se acima do R1, abrirá espaço para novos movimentos ascendentes.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para STONK

Previsão de preço de STONK (STONK) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de STONK em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de STONK (STONK) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de STONK pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço STONK pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de STONK para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de STONK.

Como comprar e investir em STONK em Brasil

Pronto para começar com STONK? Comprar STONK é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar STONK. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de STONK (STONK).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e STONK será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar STONK(STONK)

O que você pode fazer com STONK

Possuir STONK permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar STONK (STONK) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é STONK (STONK)

STONK is a meme coin.

Recurso STONK

Para uma compreensão mais aprofundada de STONK, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do STONK
Explorador de blocos

Categoria :

LaunchpadSolana Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre STONK

Última atualização da página: 2026-08-13 08:39:08 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o STONK (STONK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre STONK

STONKUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em STONK com alavancagem. Explore a negociação de futuros de STONKUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie STONK (STONK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STONK.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STONK/USD1
R$0.05500881
R$0.05500881R$0.05500881
-20.34%
4.60M (USDT)
STONK/USDT
R$0.05601567
R$0.05601567R$0.05601567
-18.20%
7.66M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Ethereum

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SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0937833
R$0.0937833R$0.0937833

-9.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1189548
R$0.1189548R$0.1189548

+473.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.32864
R$1.32864R$1.32864

+5.34%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.609938
R$1.609938R$1.609938

-5.01%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0500316
R$0.0500316R$0.0500316

-0.41%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001920819
R$0.001920819R$0.001920819

+48.04%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0270918
R$0.0270918R$0.0270918

+45.00%

aPriori

aPriori

APR

R$3.1325802
R$3.1325802R$3.1325802

+39.91%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31155971
R$1.31155971R$1.31155971

+15.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.910125
R$12.910125R$12.910125

+24.37%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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