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Principais tokens de Cardano Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Cardano Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1839
+0.77%
-2.08%
-8.25%
$ 6.67B
$ 13.47M
3
FET
FET
FET
$ 0.135
+0.60%
-0.30%
+0.15%
$ 304.05M
$ 920.32K
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03768
-6.86%
+11.17%
-9.09%
$ 45.42M
$ 11.04M
5
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02899
+0.10%
-1.19%
+0.84%
$ 24.72M
$ 2.34M
6
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003262
+0.34%
-0.76%
-3.49%
$ 24.35M
$ 181.64M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.211879
+0.23%
-0.04%
-8.95%
$ 20.71M
$ 3.00K
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058051
+0.14%
-0.00%
-8.07%
$ 13.83M
$ 3.47K
9
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.992957
-0.07%
+0.00%
-0.47%
$ 9.46M
$ 14.70K
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02078799
+0.19%
-0.05%
-5.54%
$ 7.82M
$ 368.15K
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.383409
+0.24%
-0.01%
-7.22%
$ 6.90M
$ 4.78K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 1.002
-0.10%
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0.00%
$ 6.78M
$ 30.00K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.248E-9
-2.91%
+1.90%
-5.58%
$ 6.25M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003022
+0.77%
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-7.78%
$ 5.23M
$ 5.75M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00148513
+0.27%
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-7.76%
$ 4.44M
$ 2.99K
16
Djed
Djed
DJED
$ 0.986698
-0.76%
-0.00%
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$ 3.97M
$ 58.90K
17
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.00784
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-2.93%
$ 3.90M
$ 6.88M
18
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.172977
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$ 3.51M
$ 1.95K
19
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.171564
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-1.95%
$ 3.43M
$ 7.67K
20
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-1.63%
-4.72%
$ 3.01M
$ 20.81M
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.159501
+0.17%
-0.01%
-9.65%
$ 2.71M
$ 390.71
22
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
23
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183475
0.00%
-0.00%
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$ 1.89M
$ 11.42
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.085775
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-10.96%
$ 1.64M
$ 1.02K
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.088724
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-7.24%
$ 1.37M
$ 6.28K
26
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001351
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$ 1.25M
$ 5.57M
27
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00010746
+0.22%
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-11.02%
$ 1.24M
$ 30.88
28
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.002034
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$ 1.02M
$ 19.07M
29
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00095205
+0.38%
-0.05%
-13.73%
$ 952.11K
$ 724.03
30
Surge
Surge
SURGE
$ 0.02671428
+0.24%
+0.00%
-11.16%
$ 667.86K
$ 1.71K
31
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01625505
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--
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$ 429.13K
$ 19.02
32
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00139821
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--
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33
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
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--
34
WingRiders
WingRiders
WRT
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35
Factor
Factor
FACT
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$ 2.34K
36
Nikepig
Nikepig
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$ 300.87K
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37
Bodega
Bodega
BODEGA
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38
Revuto
Revuto
REVU
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39
AGENT
AGENT
AGENT
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40
FREN
FREN
FREN
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--
41
NMKR
NMKR
$NMKR
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--
42
Charles the Chad
Charles the Chad
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--
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43
Charli3
Charli3
C3
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--
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44
VIPER
VIPER
VIPER
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45
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
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--
46
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
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+3.70%
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--
47
Danzo
Danzo
DANZO
$ 6.83545E-7
+1.02%
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-7.89%
$ 47.16K
--
48
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
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$ 34.04K
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49
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
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$ 24.20K
$ 1.64
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00024199
+0.15%
+0.02%
+5.80%
$ 22.02K
$ 20.57

Perguntas frequentes

O que são tokens de Cardano Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Cardano Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 60 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $82.05B.
Qual é o token de Cardano Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Cardano Ecosystem acompanhados na MEXC, BANK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 11.17% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Cardano Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 60 tokens de Cardano Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Cardano Ecosystem incluem USDC, ADA, FET. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Cardano Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Cardano Ecosystem é de aproximadamente $82.05B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Cardano Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.