Preço de xPayLink hoje

O preço ao vivo de xPayLink (XPLK) hoje é R$ 0.02056, com uma variação de 21.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XPLK para BRL é de R$ 0.02056 por XPLK.

xPayLink ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XPLK. Nas últimas 24 horas, XPLK foi negociado entre R$ 0.02019 (mínimo) e R$ 0.0316 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XPLK movimentou-se 0.00% na última hora e -89.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 375.54K.

Informações de mercado de xPayLink (XPLK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 375.54KR$ 375.54K R$ 375.54K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.06MR$ 2.06M R$ 2.06M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de xPayLink é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 375.54K. A oferta em circulação de XPLK é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.06M.