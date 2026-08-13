Preço de Sentio hoje

O preço ao vivo de Sentio (ST) hoje é R$ 0.01379, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ST para BRL é de R$ 0.01379 por ST.

Sentio ocupa atualmente a posição #1783 em capitalização de mercado, totalizando R$ 772.24K, com um fornecimento em circulação de 56.00M ST. Nas últimas 24 horas, ST foi negociado entre R$ 0.01351 (mínimo) e R$ 0.01383 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.126583319993955497, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1187116764034761408.

No desempenho de curto prazo, ST movimentou-se +0.07% na última hora e -5.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.27K.

Informações de mercado de Sentio (ST)

Classificação No.1783 Capitalização de mercado R$ 772.24KR$ 772.24K R$ 772.24K Volume (24h) R$ 58.27KR$ 58.27K R$ 58.27K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 13.79MR$ 13.79M R$ 13.79M Fornecimento Circulante 56.00M 56.00M 56.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 5.60% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Sentio é R$ 772.24K, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.27K. A oferta em circulação de ST é 56.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 13.79M.