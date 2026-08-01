Cotação Fefer (FEFER)
O preço ao vivo de Fefer (FEFER) hoje é R$ 0.001674, com uma variação de 1.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEFER para BRL é de R$ 0.001674 por FEFER.
Fefer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FEFER. Nas últimas 24 horas, FEFER foi negociado entre R$ 0.001592 (mínimo) e R$ 0.00207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, FEFER movimentou-se -7.31% na última hora e -20.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 92.23K.
STABLE
A capitalização de mercado atual de Fefer é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 92.23K. A oferta em circulação de FEFER é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.67M.
-7.31%
-1.58%
-20.21%
-20.21%
Acompanhe as variações de preço de Fefer para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.00013939
|-1.58%
|30 dias
|R$ +0.000174
|+11.60%
|60 dias
|R$ +0.000174
|+11.60%
|90 dias
|R$ +0.000174
|+11.60%
Hoje, FEFER registrou uma variação de R$ -0.00013939 (-1.58%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.000174 (+11.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, FEFER teve uma variação de R$ +0.000174 (+11.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.000174 (+11.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Fefer. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de FEFER: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O FEFER_USDT está operando abaixo do centro de 0,002247 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,002064, encontra-se entre os níveis S1 e S2. No curto prazo, o conjunto das médias móveis apresenta um padrão de sinal de compra. A cotação permanece na estrutura hierárquica da parte inferior do intervalo. As forças compradoras e vendedoras encontram-se em equilíbrio próximo ao nível central mais baixo. A estrutura de mercado ainda não conseguiu romper a linha divisória crucial. O indicador MACD mantém-se em estado de cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, concentrando energia descendente. O RSI encontra-se em zona neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI apontam sinais de correção após sobrecompra. As bandas de Bollinger estão se estreitando, reduzindo a volatilidade. Além disso, há uma divergência entre o sinal de compra das médias móveis de curto prazo e o cruzamento negativo do MACD, evidenciando uma distribuição dispersa da força motriz. Os indicadores de alta e baixa frequência apresentam direções desalinhadas, limitando a amplitude das flutuações de preço. A resistência imediata acima situa-se no nível S1, em 0,002090, oferecendo cerca de 1,2% de espaço para alta em relação ao preço atual. Já o centro de 0,002247 serve como referência distante. Por outro lado, o suporte imediato abaixo está localizado no nível S2, em 0,001937, permitindo aproximadamente 6,1% de queda em relação ao preço atual. O nível R1, em 0,002400, representa um objetivo secundário mais distante. As distâncias entre esses níveis-chave são bem definidas. Atualmente, o preço encontra-se próximo à faixa de suporte S1.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Fefer pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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FEFER is a meme coin.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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