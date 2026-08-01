Preço de Fefer hoje

O preço ao vivo de Fefer (FEFER) hoje é R$ 0.001674, com uma variação de 1.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEFER para BRL é de R$ 0.001674 por FEFER.

Fefer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FEFER. Nas últimas 24 horas, FEFER foi negociado entre R$ 0.001592 (mínimo) e R$ 0.00207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FEFER movimentou-se -7.31% na última hora e -20.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 92.23K.

Informações de mercado de Fefer (FEFER)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 92.23KR$ 92.23K R$ 92.23K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.67MR$ 1.67M R$ 1.67M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública STABLE

A capitalização de mercado atual de Fefer é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 92.23K. A oferta em circulação de FEFER é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.67M.