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O preço ao vivo de Fefer hoje é 0.001674 BRL. A capitalização de mercado de FEFER é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FEFER para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Fefer hoje é 0.001674 BRL. A capitalização de mercado de FEFER é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FEFER para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Fefer (FEFER)

Preço em tempo real de 1 FEFER para BRL

R$0.00868287
R$0.00868287R$0.00868287
-1.58%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Fefer (FEFER)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:37:11 (UTC+8)

Preço de Fefer hoje

O preço ao vivo de Fefer (FEFER) hoje é R$ 0.001674, com uma variação de 1.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEFER para BRL é de R$ 0.001674 por FEFER.

Fefer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FEFER. Nas últimas 24 horas, FEFER foi negociado entre R$ 0.001592 (mínimo) e R$ 0.00207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FEFER movimentou-se -7.31% na última hora e -20.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 92.23K.

Informações de mercado de Fefer (FEFER)

--
----

R$ 92.23K
R$ 92.23KR$ 92.23K

R$ 1.67M
R$ 1.67MR$ 1.67M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

STABLE

A capitalização de mercado atual de Fefer é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 92.23K. A oferta em circulação de FEFER é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.67M.

Histórico de preço de Fefer BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.001592
R$ 0.001592R$ 0.001592
Mínimo 24h
R$ 0.00207
R$ 0.00207R$ 0.00207
Máximo 24h

R$ 0.001592
R$ 0.001592R$ 0.001592

R$ 0.00207
R$ 0.00207R$ 0.00207

--
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--
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-7.31%

-1.58%

-20.21%

-20.21%

Histórico de preços de Fefer (FEFER) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Fefer para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00013939-1.58%
30 diasR$ +0.000174+11.60%
60 diasR$ +0.000174+11.60%
90 diasR$ +0.000174+11.60%
Variação de preço de Fefer hoje

Hoje, FEFER registrou uma variação de R$ -0.00013939 (-1.58%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fefer

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.000174 (+11.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fefer

Expandindo a visualização para 60 dias, FEFER teve uma variação de R$ +0.000174 (+11.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fefer

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.000174 (+11.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fefer (FEFER)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fefer.

Análise para Fefer

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Fefer. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Fefer hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de FEFER: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O FEFER_USDT está operando abaixo do centro de 0,002247 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,002064, encontra-se entre os níveis S1 e S2. No curto prazo, o conjunto das médias móveis apresenta um padrão de sinal de compra. A cotação permanece na estrutura hierárquica da parte inferior do intervalo. As forças compradoras e vendedoras encontram-se em equilíbrio próximo ao nível central mais baixo. A estrutura de mercado ainda não conseguiu romper a linha divisória crucial. O indicador MACD mantém-se em estado de cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, concentrando energia descendente. O RSI encontra-se em zona neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI apontam sinais de correção após sobrecompra. As bandas de Bollinger estão se estreitando, reduzindo a volatilidade. Além disso, há uma divergência entre o sinal de compra das médias móveis de curto prazo e o cruzamento negativo do MACD, evidenciando uma distribuição dispersa da força motriz. Os indicadores de alta e baixa frequência apresentam direções desalinhadas, limitando a amplitude das flutuações de preço. A resistência imediata acima situa-se no nível S1, em 0,002090, oferecendo cerca de 1,2% de espaço para alta em relação ao preço atual. Já o centro de 0,002247 serve como referência distante. Por outro lado, o suporte imediato abaixo está localizado no nível S2, em 0,001937, permitindo aproximadamente 6,1% de queda em relação ao preço atual. O nível R1, em 0,002400, representa um objetivo secundário mais distante. As distâncias entre esses níveis-chave são bem definidas. Atualmente, o preço encontra-se próximo à faixa de suporte S1.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Fefer?

Os fatores que influenciam o preço do FEFER incluem o sentimento do mercado, o volume de negociação e tendências mais amplas do setor de criptomoedas, como a movimentação do Bitcoin. A tokenomics, como limites de oferta e mecanismos de queima, também afeta o valor. O engajamento da comunidade, o hype nas redes sociais e as listagens em exchanges desempenham papéis fundamentais. Além disso, notícias regulatórias e fatores macroeconômicos exercem influência adicional sobre o comportamento dos investidores e a volatilidade dos preços.

Por que as pessoas querem saber o preço de Fefer hoje?

Os investidores acompanham os preços do Fefer (FEFER) para avaliar o valor da carteira, identificar oportunidades de negociação e gerenciar riscos. Dados em tempo real ajudam a tomar decisões informadas de compra ou venda com base na volatilidade do mercado, nas tendências e na liquidez. Manter-se atualizado garante reações rápidas às variações de preço, maximizando potenciais lucros ou minimizando perdas no volátil mercado de criptomoedas.

Previsão de preço para Fefer

Previsão de preço de Fefer (FEFER) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FEFER em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Fefer (FEFER) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Fefer pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Fefer pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de FEFER para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Fefer.

Como comprar e investir em Fefer em Brasil

Pronto para começar com Fefer? Comprar FEFER é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Fefer. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Fefer (FEFER).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Fefer será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Fefer(FEFER)

O que você pode fazer com Fefer

Possuir Fefer permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Fefer (FEFER) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Fefer (FEFER)

FEFER is a meme coin.

Recurso Fefer

Para uma compreensão mais aprofundada de Fefer, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

MemeStable Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fefer

Última atualização da página: 2026-08-13 04:37:11 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Fefer (FEFER)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Fefer

FEFERUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em FEFER com alavancagem. Explore a negociação de futuros de FEFERUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Fefer (FEFER) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fefer.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FEFER/USD1
R$0.00879705
R$0.00879705R$0.00879705
+1.01%
28.72M (USDT)
FEFER/USDT
R$0.00870363
R$0.00870363R$0.00870363
-1.52%
48.97M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1920819
R$0.1920819R$0.1920819

+85.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1002189
R$0.1002189R$0.1002189

+382.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.331754
R$1.331754R$1.331754

+5.59%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7336157
R$1.7336157R$1.7336157

+2.28%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0481113
R$0.0481113R$0.0481113

-4.23%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0233031
R$0.0233031R$0.0233031

+24.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.880655
R$13.880655R$13.880655

+33.72%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00609825
R$0.00609825R$0.00609825

+17.50%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27726419
R$1.27726419R$1.27726419

+12.31%

Audiera

Audiera

BEAT

R$5.9201292
R$5.9201292R$5.9201292

+8.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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