Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Binance Wallet IDO por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Binance Wallet IDO. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.70384
-4.96%
+25.16%
+53.37%
$ 295.23M
$ 1.78M
2
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04713
-1.34%
+0.09%
-9.11%
$ 103.36M
$ 2.28M
3
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01328
-0.23%
+0.76%
-1.64%
$ 95.76M
$ 4.56M
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0040539
-0.83%
-5.81%
-0.58%
$ 92.61M
$ 29.95M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0.026261
+0.14%
-0.55%
-2.67%
$ 65.05M
$ 2.74M
6
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2229
+2.58%
+81.12%
+57.03%
$ 60.14M
$ 1.10M
7
River
River
RIVER
$ 2.5779
+1.46%
-3.39%
-14.79%
$ 50.56M
$ 40.84K
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07469
-0.71%
+0.01%
+14.06%
$ 38.82M
$ 2.30M
9
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1854
-0.32%
-8.58%
+11.49%
$ 37.64M
$ 637.07K
10
Irys
Irys
IRYS
$ 0.01629
-0.37%
+1.49%
+5.75%
$ 32.74M
$ 5.64M
11
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.46695
+0.01%
-1.14%
-1.60%
$ 31.66M
$ 122.56K
12
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.09078
+0.14%
-5.61%
-35.13%
$ 25.34M
$ 1.10M
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.0738
+1.18%
-0.90%
+0.27%
$ 24.34M
$ 1.15M
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06437
+0.56%
+1.59%
+4.71%
$ 21.80M
$ 988.22K
15
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09316
+0.56%
+1.22%
-1.89%
$ 17.67M
$ 1.12M
16
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01635
-0.24%
-0.06%
+0.61%
$ 17.13M
$ 3.99M
17
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.089
+0.56%
-8.20%
-0.67%
$ 16.67M
$ 381.81K
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02306
+1.05%
-4.85%
-3.70%
$ 12.47M
$ 3.54M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01942
-2.40%
+1.02%
+40.82%
$ 12.10M
$ 7.62M
20
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0.040619
+0.10%
+6.85%
+3.90%
$ 11.92M
$ 2.01M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0.07823
+0.26%
+1.25%
+15.26%
$ 9.59M
$ 827.55K
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03843
0.00%
-2.44%
+1.88%
$ 8.65M
$ 1.49M
23
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01956
+0.05%
+0.21%
+4.22%
$ 7.66M
$ 3.05M
24
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02524
-0.55%
-5.07%
+0.83%
$ 6.35M
$ 13.26M
25
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04915
-0.10%
+7.42%
+17.40%
$ 6.30M
$ 7.27M
26
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02444
+1.63%
-2.76%
+4.51%
$ 4.77M
$ 2.83M
27
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.004798
+0.57%
-4.62%
-5.60%
$ 4.68M
$ 15.53M
28
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1652
0.00%
-0.96%
+3.00%
$ 3.13M
$ 342.52K
29
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.00564
+0.09%
-0.62%
+1.07%
$ 2.22M
$ 9.21M
30
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005623
-0.12%
-0.71%
+1.33%
$ 2.17M
$ 10.06M
31
Allo
Allo
RWA
$ 0.001197
+0.08%
+0.33%
+4.62%
$ 2.16M
$ 44.36M
32
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01912
-0.52%
-3.58%
-7.86%
$ 2.14M
$ 2.58M
33
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00955
-0.10%
-3.24%
-3.24%
$ 1.47M
$ 5.40M
34
NODE
NODE
NODE
$ 0.005865
+0.15%
0.00%
-1.76%
$ 780.47K
$ 10.59M
35
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01379
-0.58%
+1.25%
-14.30%
$ 771.68K
$ 4.24M
36
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00297792
+0.08%
-0.01%
+1.53%
$ 630.43K
$ 85.32
37
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0.001108
+0.18%
-5.53%
-11.26%
$ 274.97K
$ 48.85M
38
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00028875
0.00%
--
-3.35%
$ 216.65K
$ 5.25
39
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0.00055357
+0.05%
0.00%
-0.55%
$ 114.05K
$ 81.25
40
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.203E-5
0.00%
+13.80%
+13.81%
$ 108.26K
--
41
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0.00084533
0.00%
--
-1.49%
$ 42.76K
$ 88.46
42
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
+3.60%
$ 24.71K
--
43
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00018923
+0.08%
-0.02%
+23.57%
$ 21.19K
$ 183.85
44
Boom
Boom
BOOM
$ 7.043E-5
0.00%
+26.50%
+4.02%
$ 18.32K
--
45
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.928E-5
-0.05%
-3.10%
+9.27%
$ 16.25K
--
46
Reddio
Reddio
RDO
$ 7.03E-6
0.00%
-30.50%
-24.97%
$ 13.35K
--
47
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0.00010596
0.00%
--
0.00%
$ 13.33K
$ 1.08
48
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03001
-0.90%
-1.68%
+35.28%
--
$ 4.74M
49
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.04397
-0.21%
-9.33%
-34.73%
--
$ 1.76M
50
Unitas
Unitas
UP
$ 0.39132
-0.06%
-0.63%
+17.75%
--
$ 167.34K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Binance Wallet IDO e por que são populares?
Tokens de Binance Wallet IDO representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 58 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.13B.
Qual é o token de Binance Wallet IDO com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Binance Wallet IDO acompanhados na MEXC, APR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 119.26% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Binance Wallet IDO existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 58 tokens de Binance Wallet IDO, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Binance Wallet IDO incluem VELVET, ZAMA, SENT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Binance Wallet IDO?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Binance Wallet IDO é de aproximadamente $1.13B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance Wallet IDO, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.