Preço de Splendor hoje

O preço ao vivo de Splendor (SPLD) hoje é R$ 0.1266, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPLD para BRL é de R$ 0.1266 por SPLD.

Splendor ocupa atualmente a posição #4115 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 SPLD. Nas últimas 24 horas, SPLD foi negociado entre R$ 0.1152 (mínimo) e R$ 0.1328 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 51.63568701562481244, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.6947418799459696326.

No desempenho de curto prazo, SPLD movimentou-se +0.15% na última hora e -7.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 41.81K.

Informações de mercado de Splendor (SPLD)

Classificação No.4115 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 41.81KR$ 41.81K R$ 41.81K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.29BR$ 3.29B R$ 3.29B Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Fornecimento total 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SPLENDOR

A capitalização de mercado atual de Splendor é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 41.81K. A oferta em circulação de SPLD é 0.00, com um fornecimento total de 26000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.29B.