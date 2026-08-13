Preço de OOB hoje

O preço ao vivo de OOB (OOB) hoje é R$ 0.010229, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OOB para BRL é de R$ 0.010229 por OOB.

OOB ocupa atualmente a posição #3930 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 OOB. Nas últimas 24 horas, OOB foi negociado entre R$ 0.008893 (mínimo) e R$ 0.011999 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.7123104731850805302, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0474875938446420129.

No desempenho de curto prazo, OOB movimentou-se +0.44% na última hora e +40.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 455.02.

Informações de mercado de OOB (OOB)

Classificação No.3930 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 455.02R$ 455.02 R$ 455.02 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 10.23MR$ 10.23M R$ 10.23M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de OOB é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 455.02. A oferta em circulação de OOB é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.23M.