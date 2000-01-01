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Principais tokens de Payment Solutions por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Payment Solutions. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
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Operação
1
DASH
DASH
DASH
$ 30.32
+0.03%
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$ 386.15M
$ 10.32K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
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-11.22%
$ 156.88M
$ 111.61M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
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-0.95%
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$ 150.93M
$ 50.99M
4
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
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$ 120.37M
$ 20.78K
5
RealLink
RealLink
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6
Huma Finance
Huma Finance
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$ 0.01988
-0.15%
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$ 64.79M
$ 2.78M
7
Swop
Swop
SWOP
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8
Keeta
Keeta
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9
Nano
Nano
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10
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11
Alchemy
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12
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Concordium
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15
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Amp
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16
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Scandic Coin
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Credible Finance
Credible Finance
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19
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Epic Chain
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20
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21
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22
MCOIN
MCOIN
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23
Soil
Soil
SOIL
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24
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Nimiq
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25
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XTP
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26
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NetX
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27
Populous
Populous
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28
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THAT
THAT
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IBS
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30
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Wigl
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31
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The Digital Dinar
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Platform of meme coins
PAYU
$ 1.067E-9
+0.19%
-13.70%
-18.98%
$ 579.83K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Payment Solutions e por que são populares?
Tokens de Payment Solutions representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 80 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.54B.
Qual é o token de Payment Solutions com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Payment Solutions acompanhados na MEXC, BXX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 21.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Payment Solutions existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 80 tokens de Payment Solutions, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Payment Solutions incluem DASH, ZBCN, TEL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Payment Solutions?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Payment Solutions é de aproximadamente $1.54B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Payment Solutions, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.