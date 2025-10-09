O preço ao vivo de NOICE hoje é 0.0004297 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NOICE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NOICE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de NOICE hoje é 0.0004297 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NOICE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NOICE facilmente na MEXC agora.

Logo de NOICE

Cotação NOICE (NOICE)

Preço em tempo real de 1 NOICE para USD

$0.0004297
+17.98%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de NOICE (NOICE)
Última atualização da página: 2025-10-09 01:36:39 (UTC+8)

Informações de preço de NOICE (NOICE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00035
Mínimo 24h
$ 0.0006
Máximo 24h

$ 0.00035
$ 0.0006
--
--
0.00%

+17.98%

+17.46%

+17.46%

O preço em tempo real de NOICE (NOICE) é $ 0.0004297. Nas últimas 24 horas, NOICE foi negociado entre a mínima de $ 0.00035 e a máxima de $ 0.0006, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NOICE é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, NOICE variou 0.00% na última hora, +17.98% nas últimas 24 horas e +17.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de NOICE (NOICE)

--
$ 279.65K
$ 0.00
--
--
BASE

A capitalização de mercado atual de NOICE é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 279.65K. A oferta em circulação de NOICE é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de NOICE (NOICE) em USD

Acompanhe as variações de preço de NOICE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000065486+17.98%
30 dias$ +0.0001332+44.92%
60 dias$ +0.0002012+88.05%
90 dias$ +0.0002897+206.92%
Variação de preço de NOICE hoje

Hoje, NOICE registrou uma variação de $ +0.000065486 (+17.98%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de NOICE

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0001332 (+44.92%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de NOICE

Expandindo a visualização para 60 dias, NOICE teve uma variação de $ +0.0002012 (+88.05%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de NOICE

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0002897 (+206.92%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de NOICE (NOICE)!

Confira agora a página de histórico de preço do NOICE.

O que é NOICE (NOICE)

NOICE is a social token built within the Farcaster ecosystem. Farcaster is a decentralized social media protocol operating on the Optimism mainnet and deeply integrated with the Base chain. $NOICE transforms every interaction into income, creating an on-chain social currency system.

NOICE está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em NOICE de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NOICE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre NOICE em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de NOICE tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do NOICE (em USD)

Quanto valerá NOICE (NOICE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NOICE (NOICE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NOICE.

Confira a previsão de preço de NOICE agora!

Tokenomics de NOICE (NOICE)

Compreender a tokenomics de NOICE (NOICE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NOICE agora!

Como comprar NOICE (NOICE)

Quer saber como comprar NOICE? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar NOICE facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NOICE para moedas locais

1 NOICE (NOICE) para VND
11.3075555
1 NOICE (NOICE) para AUD
A$0.000648847
1 NOICE (NOICE) para GBP
0.000317978
1 NOICE (NOICE) para EUR
0.000369542
1 NOICE (NOICE) para USD
$0.0004297
1 NOICE (NOICE) para MYR
RM0.001809037
1 NOICE (NOICE) para TRY
0.01791849
1 NOICE (NOICE) para JPY
¥0.0653144
1 NOICE (NOICE) para ARS
ARS$0.614733117
1 NOICE (NOICE) para RUB
0.034994768
1 NOICE (NOICE) para INR
0.038153063
1 NOICE (NOICE) para IDR
Rp7.161663802
1 NOICE (NOICE) para KRW
0.61210765
1 NOICE (NOICE) para PHP
0.024931194
1 NOICE (NOICE) para EGP
￡E.0.020432235
1 NOICE (NOICE) para BRL
R$0.002298895
1 NOICE (NOICE) para CAD
C$0.000597283
1 NOICE (NOICE) para BDT
0.052341757
1 NOICE (NOICE) para NGN
0.631908226
1 NOICE (NOICE) para COP
$1.671984185
1 NOICE (NOICE) para ZAR
R.0.007369355
1 NOICE (NOICE) para UAH
0.017823956
1 NOICE (NOICE) para TZS
T.Sh.1.0557729
1 NOICE (NOICE) para VES
Bs0.0794945
1 NOICE (NOICE) para CLP
$0.408215
1 NOICE (NOICE) para PKR
Rs0.120835937
1 NOICE (NOICE) para KZT
0.232270038
1 NOICE (NOICE) para THB
฿0.01396525
1 NOICE (NOICE) para TWD
NT$0.013135929
1 NOICE (NOICE) para AED
د.إ0.001576999
1 NOICE (NOICE) para CHF
Fr0.00034376
1 NOICE (NOICE) para HKD
HK$0.003343066
1 NOICE (NOICE) para AMD
֏0.16444619
1 NOICE (NOICE) para MAD
.د.م0.003914567
1 NOICE (NOICE) para MXN
$0.007880698
1 NOICE (NOICE) para SAR
ريال0.001611375
1 NOICE (NOICE) para ETB
Br0.06226353
1 NOICE (NOICE) para KES
KSh0.05564615
1 NOICE (NOICE) para JOD
د.أ0.0003046573
1 NOICE (NOICE) para PLN
0.001572702
1 NOICE (NOICE) para RON
лв0.001886383
1 NOICE (NOICE) para SEK
kr0.004060665
1 NOICE (NOICE) para BGN
лв0.000721896
1 NOICE (NOICE) para HUF
Ft0.144920622
1 NOICE (NOICE) para CZK
0.0090237
1 NOICE (NOICE) para KWD
د.ك0.0001314882
1 NOICE (NOICE) para ILS
0.001409416
1 NOICE (NOICE) para BOB
Bs0.002969227
1 NOICE (NOICE) para AZN
0.00073049
1 NOICE (NOICE) para TJS
SM0.00399621
1 NOICE (NOICE) para GEL
0.001164487
1 NOICE (NOICE) para AOA
Kz0.393858723
1 NOICE (NOICE) para BHD
.د.ب0.0001615672
1 NOICE (NOICE) para BMD
$0.0004297
1 NOICE (NOICE) para DKK
kr0.002762971
1 NOICE (NOICE) para HNL
L0.011271031
1 NOICE (NOICE) para MUR
0.019590023
1 NOICE (NOICE) para NAD
$0.007377949
1 NOICE (NOICE) para NOK
kr0.004292703
1 NOICE (NOICE) para NZD
$0.000743381
1 NOICE (NOICE) para PAB
B/.0.0004297
1 NOICE (NOICE) para PGK
K0.001796146
1 NOICE (NOICE) para QAR
ر.ق0.001564108
1 NOICE (NOICE) para RSD
дин.0.043373918
1 NOICE (NOICE) para UZS
soʻm5.177107243
1 NOICE (NOICE) para ALL
L0.035643615
1 NOICE (NOICE) para ANG
ƒ0.000769163
1 NOICE (NOICE) para AWG
ƒ0.00077346
1 NOICE (NOICE) para BBD
$0.0008594
1 NOICE (NOICE) para BAM
KM0.000721896
1 NOICE (NOICE) para BIF
Fr1.2671853
1 NOICE (NOICE) para BND
$0.000554313
1 NOICE (NOICE) para BSD
$0.0004297
1 NOICE (NOICE) para JMD
$0.06879497
1 NOICE (NOICE) para KHR
1.725700982
1 NOICE (NOICE) para KMF
Fr0.1817631
1 NOICE (NOICE) para LAK
9.341304161
1 NOICE (NOICE) para LKR
Rs0.130053002
1 NOICE (NOICE) para MDL
L0.007236148
1 NOICE (NOICE) para MGA
Ar1.92690371
1 NOICE (NOICE) para MOP
P0.003441897
1 NOICE (NOICE) para MVR
0.00657441
1 NOICE (NOICE) para MWK
MK0.746006467
1 NOICE (NOICE) para MZN
MT0.02745783
1 NOICE (NOICE) para NPR
Rs0.060991618
1 NOICE (NOICE) para PYG
3.0048921
1 NOICE (NOICE) para RWF
Fr0.6217759
1 NOICE (NOICE) para SBD
$0.003536431
1 NOICE (NOICE) para SCR
0.006200571
1 NOICE (NOICE) para SRD
$0.016393055
1 NOICE (NOICE) para SVC
$0.003759875
1 NOICE (NOICE) para SZL
L0.007373652
1 NOICE (NOICE) para TMT
m0.00150395
1 NOICE (NOICE) para TND
د.ت0.001254724
1 NOICE (NOICE) para TTD
$0.002917663
1 NOICE (NOICE) para UGX
Sh1.4764492
1 NOICE (NOICE) para XAF
Fr0.2427805
1 NOICE (NOICE) para XCD
$0.00116019
1 NOICE (NOICE) para XOF
Fr0.2427805
1 NOICE (NOICE) para XPF
Fr0.0438294
1 NOICE (NOICE) para BWP
P0.005719307
1 NOICE (NOICE) para BZD
$0.000863697
1 NOICE (NOICE) para CVE
$0.040714075
1 NOICE (NOICE) para DJF
Fr0.0760569
1 NOICE (NOICE) para DOP
$0.026937893
1 NOICE (NOICE) para DZD
د.ج0.055998504
1 NOICE (NOICE) para FJD
$0.000971122
1 NOICE (NOICE) para GNF
Fr3.7362415
1 NOICE (NOICE) para GTQ
Q0.003291502
1 NOICE (NOICE) para GYD
$0.089931913
1 NOICE (NOICE) para ISK
kr0.0519937

Recurso NOICE

Para uma compreensão mais aprofundada de NOICE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre NOICE

Quanto vale hoje o NOICE (NOICE)?
O preço ao vivo de NOICE em USD é 0.0004297 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NOICE para USD?
O preço atual de NOICE para USD é $ 0.0004297. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de NOICE?
A capitalização de mercado de NOICE é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NOICE?
O fornecimento circulante de NOICE é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NOICE?
NOICE atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NOICE?
NOICE atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de NOICE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NOICE é $ 279.65K USD.
NOICE vai subir ainda este ano?
NOICE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NOICE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-09 01:36:39 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

