Análise técnica de Merlin Chain (MERL) hoje A página de Análise de Merlin Chain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MERL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Merlin Chain abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Merlin Chain (MERL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01795 -- +5.96% +8.06% -52.06%

Indicadores técnicos de Merlin Chain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Merlin Chain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 7 Compra 9 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 1 Compra 8 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 6 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01793 0.01793 R2 0.01793 0.01792 R1 0.01792 0.01792 PP 0.01792 0.01792 S1 0.01791 0.01791 S2 0.01791 0.01791 S3 0.0179 0.01791

Sinais de mercado Merlin Chain Volume líquido atual de ordens em aberto -0.38M $5.25 M $5.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.38 M Vendas ativas de 3 dias $0.36 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.96 M Vendas ativas de 7 dias $0.99 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Merlin Chain Entrada líquida Preço de MERLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.04 M 0.02 2026-08-11 -$0.06 M 0.02 2026-08-10 -$0.02 M 0.02 2026-08-09 -$0.09 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Merlin Chain (MERL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Merlin Chain. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MERL / USDT $0.01795 $0.01795 $0.01795 -3.07% 4.59M (USDT) Negociar