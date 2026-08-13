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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Merlin Chain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Merlin Chain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Merlin Chain (MERL) hoje

Análise técnica de Merlin Chain (MERL) hoje

A página de Análise de Merlin Chain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MERL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Merlin Chain abaixo.

Variação de preço de Merlin Chain (MERL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01795--+5.96%+8.06%-52.06%
Saiba mais sobre o preço de Merlin Chain

Indicadores técnicos de Merlin Chain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Merlin Chain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 7
Compra 9
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 1Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 6Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01793
0.01793
R2
0.01793
0.01792
R1
0.01792
0.01792
PP
0.01792
0.01792
S1
0.01791
0.01791
S2
0.01791
0.01791
S3
0.0179
0.01791

Sinais de mercado Merlin Chain

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.38M
$5.25 M
$5.63 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.38 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.36 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.96 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.99 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Merlin Chain

Entrada líquidaPreço de MERLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.04 M0.02
2026-08-11-$0.06 M0.02
2026-08-10-$0.02 M0.02
2026-08-09-$0.09 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MERL/USDT
$0.01795
$0.01795$0.01795
-3.07%
4.59M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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