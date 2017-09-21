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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Chainlink, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Chainlink, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Chainlink (LINK) hoje

Análise técnica de Chainlink (LINK) hoje

A página de Análise de Chainlink fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LINK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Chainlink abaixo.

Variação de preço de Chainlink (LINK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$8.665--+6.21%+10.67%-17.32%
Saiba mais sobre o preço de Chainlink

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Chainlink em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 0
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 0Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
8.6536
8.6523
R2
8.6523
8.6508
R1
8.6496
8.6498
PP
8.6483
8.6483
S1
8.6456
8.6468
S2
8.6443
8.6458
S3
8.6416
8.6443

Sinais de mercado Chainlink

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.34M
$51.70 M
$52.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-4.59M
Compras ativas de 3 dias
$78.82 M
Vendas ativas de 3 dias
$83.41 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-3.92M
Compras ativas de 7 dias
$148.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$152.18 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Chainlink

Entrada líquidaPreço de LINKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.04 M8.76
2026-08-12$4.26 M8.78
2026-08-11$5.89 M8.56
2026-08-10-$0.17 M8.30
2026-08-09-$1.10 M8.35

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Chainlink (LINK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Chainlink.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LINK/USDT
$8.665
$8.665$8.665
-1.30%
99.76K (USDT)
LINK/USDC
$8.66
$8.66$8.66
-1.26%
45.54K (USDT)
LINK/ETH
$0.00461
$0.00461$0.00461
-0.47%
563.77 (USDT)
LINK/EUR
$7.516
$7.516$7.516
-1.18%
7.14K (USDT)
LINK/USD1
$8.665
$8.665$8.665
-1.30%
6.44K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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LINK
USD
USD

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