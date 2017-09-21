Análise técnica de Chainlink (LINK) hoje A página de Análise de Chainlink fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LINK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Chainlink abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Chainlink (LINK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $8.665 -- +6.21% +10.67% -17.32%

Indicadores técnicos de Chainlink

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Chainlink em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 0 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 8.6536 8.6523 R2 8.6523 8.6508 R1 8.6496 8.6498 PP 8.6483 8.6483 S1 8.6456 8.6468 S2 8.6443 8.6458 S3 8.6416 8.6443

Sinais de mercado Chainlink Volume líquido atual de ordens em aberto -0.34M $51.70 M $52.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -4.59M Compras ativas de 3 dias $78.82 M Vendas ativas de 3 dias $83.41 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -3.92M Compras ativas de 7 dias $148.26 M Vendas ativas de 7 dias $152.18 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Chainlink Entrada líquida Preço de LINKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.04 M 8.76 2026-08-12 $4.26 M 8.78 2026-08-11 $5.89 M 8.56 2026-08-10 -$0.17 M 8.30 2026-08-09 -$1.10 M 8.35 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.