Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de KAIO hoje é 0.01726 BRL. A capitalização de mercado de KAIO é de 11,758,375 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KAIO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de KAIO hoje é 0.01726 BRL. A capitalização de mercado de KAIO é de 11,758,375 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KAIO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre KAIO

Informações sobre preços de KAIO

O que é KAIO

Site oficial do KAIO

Tokenomics de KAIO

Previsão de preço de KAIO

Histórico de preço de KAIO

Guia de compra de KAIO

Conversor de KAIO para moeda Fiat

Spot KAIO

Futuros USDT-M de KAIO

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de KAIO

Cotação KAIO (KAIO)

Preço em tempo real de 1 KAIO para BRL

R$0.0895794
R$0.0895794R$0.0895794
-0.51%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de KAIO (KAIO)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:44:19 (UTC+8)

Preço de KAIO hoje

O preço ao vivo de KAIO (KAIO) hoje é R$ 0.01726, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAIO para BRL é de R$ 0.01726 por KAIO.

KAIO ocupa atualmente a posição #716 em capitalização de mercado, totalizando R$ 11.76M, com um fornecimento em circulação de 681.25M KAIO. Nas últimas 24 horas, KAIO foi negociado entre R$ 0.01726 (mínimo) e R$ 0.01936 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.3387470520571558166, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1364550876241406424.

No desempenho de curto prazo, KAIO movimentou-se -0.81% na última hora e -5.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.33K.

Informações de mercado de KAIO (KAIO)

No.716

R$ 11.76M
R$ 11.76MR$ 11.76M

R$ 60.33K
R$ 60.33KR$ 60.33K

R$ 172.60M
R$ 172.60MR$ 172.60M

681.25M
681.25M 681.25M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6.81%

ETH

A capitalização de mercado atual de KAIO é R$ 11.76M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.33K. A oferta em circulação de KAIO é 681.25M, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 172.60M.

Histórico de preço de KAIO BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.01726
R$ 0.01726R$ 0.01726
Mínimo 24h
R$ 0.01936
R$ 0.01936R$ 0.01936
Máximo 24h

R$ 0.01726
R$ 0.01726R$ 0.01726

R$ 0.01936
R$ 0.01936R$ 0.01936

R$ 1.3387470520571558166
R$ 1.3387470520571558166R$ 1.3387470520571558166

R$ 0.1364550876241406424
R$ 0.1364550876241406424R$ 0.1364550876241406424

-0.81%

-0.51%

-5.69%

-5.69%

Histórico de preços de KAIO (KAIO) em BRL

Acompanhe as variações de preço de KAIO para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0004592-0.51%
30 diasR$ -0.00324-15.81%
60 diasR$ -0.0148-46.17%
90 diasR$ -0.06537-79.12%
Variação de preço de KAIO hoje

Hoje, KAIO registrou uma variação de R$ -0.0004592 (-0.51%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de KAIO

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00324 (-15.81%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de KAIO

Expandindo a visualização para 60 dias, KAIO teve uma variação de R$ -0.0148 (-46.17%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de KAIO

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.06537 (-79.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de KAIO (KAIO)!

Confira agora a página de histórico de preço do KAIO.

Análise para KAIO

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de KAIO. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de KAIO hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de KAIO é: otimista, otimista 68% | pessimista 32%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** O preço atual do KAIO_USDT no período de 4 horas é de 0,0389, posicionando-se 3,0% abaixo do centro do intervalo central em 0,0401, situando-se na parte inferior da linha central do sistema de pivôs. Tanto o grupo das médias móveis (MA) quanto o grupo das médias exponenciais (EMA) registram uma distribuição de compras nas faixas 3 a 4, enquanto as médias de curto prazo apresentam um arranjo ascendente. O preço encontra-se 3,7% acima do suporte S1 (0,0375), ainda mantendo espaço até o intervalo de resistência central. **Estado do Momentum** O MACD permanece em estado de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta operando próximas ao eixo zero. O RSI está dentro da zona neutra, sem evidências claras de concentração unilateral do impulso comprador ou vendedor. A configuração das médias móveis de curto prazo segue a mesma direção do indicador MACD, enquanto a distribuição do momentum de médio e longo prazo mostra certa dispersão. **Níveis Chave** Na parte superior, o nível R1 (0,0428) encontra-se a 10,0% acima do preço atual, servindo como referência imediata de resistência. Na parte inferior, o suporte S1 (0,0375) está a 3,6% abaixo do preço atual, atuando como apoio próximo. Já o centro do intervalo central, em 0,0401, encontra-se a 3,0% acima do preço atual, sendo testado continuamente como área de divisão entre compradores e vendedores no curto prazo.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para KAIO

Previsão de preço de KAIO (KAIO) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de KAIO em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de KAIO (KAIO) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de KAIO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço KAIO pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de KAIO para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de KAIO.

Como comprar e investir em KAIO em Brasil

Pronto para começar com KAIO? Comprar KAIO é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar KAIO. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de KAIO (KAIO).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e KAIO será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar KAIO(KAIO)

O que você pode fazer com KAIO

Possuir KAIO permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar KAIO (KAIO) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é KAIO (KAIO)

KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.

Recurso KAIO

Para uma compreensão mais aprofundada de KAIO, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do KAIO
Explorador de blocos

Categoria :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre KAIO

Última atualização da página: 2026-08-13 05:44:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o KAIO (KAIO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre KAIO

KAIOUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em KAIO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de KAIOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie KAIO (KAIO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KAIO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KAIO/USDC
R$0.0896832
R$0.0896832R$0.0896832
-0.74%
2.80M (USDT)
KAIO/USDT
R$0.0897351
R$0.0897351R$0.0897351
-0.80%
3.38M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1149585
R$0.1149585R$0.1149585

+10.75%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.08823
R$0.08823R$0.08823

+325.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.30269
R$1.30269R$1.30269

+3.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6923033
R$1.6923033R$1.6923033

-0.15%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0541317
R$0.0541317R$0.0541317

+7.74%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0223689
R$0.0223689R$0.0223689

+19.72%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35886656
R$1.35886656R$1.35886656

+19.49%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.441062
R$13.441062R$13.441062

+29.49%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00585951
R$0.00585951R$0.00585951

+12.90%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.0764001
R$6.0764001R$6.0764001

+11.78%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de KAIO para BRL

Montante

KAIO
KAIO
BRL
BRL

1 KAIO = 0.0895794 BRL