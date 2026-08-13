Preço de KAIO hoje

O preço ao vivo de KAIO (KAIO) hoje é R$ 0.01726, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAIO para BRL é de R$ 0.01726 por KAIO.

KAIO ocupa atualmente a posição #716 em capitalização de mercado, totalizando R$ 11.76M, com um fornecimento em circulação de 681.25M KAIO. Nas últimas 24 horas, KAIO foi negociado entre R$ 0.01726 (mínimo) e R$ 0.01936 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.3387470520571558166, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1364550876241406424.

No desempenho de curto prazo, KAIO movimentou-se -0.81% na última hora e -5.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.33K.

Informações de mercado de KAIO (KAIO)

Classificação No.716 Capitalização de mercado R$ 11.76MR$ 11.76M R$ 11.76M Volume (24h) R$ 60.33KR$ 60.33K R$ 60.33K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 172.60MR$ 172.60M R$ 172.60M Fornecimento Circulante 681.25M 681.25M 681.25M Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 6.81% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de KAIO é R$ 11.76M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.33K. A oferta em circulação de KAIO é 681.25M, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 172.60M.