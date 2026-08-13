Preço de Infrared hoje

O preço ao vivo de Infrared (IR) hoje é R$ 0.010964, com uma variação de 2.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IR para BRL é de R$ 0.010964 por IR.

Infrared ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IR. Nas últimas 24 horas, IR foi negociado entre R$ 0.010963 (mínimo) e R$ 0.011361 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IR movimentou-se -0.68% na última hora e +15.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.71K.

Informações de mercado de Infrared (IR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 53.71KR$ 53.71K R$ 53.71K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 10.96MR$ 10.96M R$ 10.96M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BERACHAIN

A capitalização de mercado atual de Infrared é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.71K. A oferta em circulação de IR é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.96M.