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O preço ao vivo de Infrared hoje é 0.010964 BRL. A capitalização de mercado de IR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Infrared hoje é 0.010964 BRL. A capitalização de mercado de IR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Infrared (IR)

Preço em tempo real de 1 IR para BRL

R$0.05690316
R$0.05690316R$0.05690316
-2.20%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Infrared (IR)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:30:17 (UTC+8)

Preço de Infrared hoje

O preço ao vivo de Infrared (IR) hoje é R$ 0.010964, com uma variação de 2.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IR para BRL é de R$ 0.010964 por IR.

Infrared ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IR. Nas últimas 24 horas, IR foi negociado entre R$ 0.010963 (mínimo) e R$ 0.011361 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IR movimentou-se -0.68% na última hora e +15.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.71K.

Informações de mercado de Infrared (IR)

--
----

R$ 53.71K
R$ 53.71KR$ 53.71K

R$ 10.96M
R$ 10.96MR$ 10.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BERACHAIN

A capitalização de mercado atual de Infrared é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.71K. A oferta em circulação de IR é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.96M.

Histórico de preço de Infrared BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.010963
R$ 0.010963R$ 0.010963
Mínimo 24h
R$ 0.011361
R$ 0.011361R$ 0.011361
Máximo 24h

R$ 0.010963
R$ 0.010963R$ 0.010963

R$ 0.011361
R$ 0.011361R$ 0.011361

--
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--
----

-0.68%

-2.19%

+15.31%

+15.31%

Histórico de preços de Infrared (IR) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Infrared para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00128003-2.19%
30 diasR$ -0.003056-21.80%
60 diasR$ -0.006026-35.47%
90 diasR$ -0.007746-41.41%
Variação de preço de Infrared hoje

Hoje, IR registrou uma variação de R$ -0.00128003 (-2.19%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Infrared

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.003056 (-21.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Infrared

Expandindo a visualização para 60 dias, IR teve uma variação de R$ -0.006026 (-35.47%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Infrared

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.007746 (-41.41%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Infrared (IR)!

Confira agora a página de histórico de preço do Infrared.

Análise para Infrared

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Infrared. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Infrared hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de IR é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Sobrevendido< 30Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.

**Estrutura de Mercado** No período de 4 horas do par IR_USDT, o preço atual de 0,0307 encontra-se 5,1% acima do centro de oscilação em 0,02921, posicionando-se entre R1 (0,02967) e R2 (0,03016). Tanto a média móvel simples (MA) quanto a média móvel exponencial (EMA), em seus respectivos níveis de 5 a 6 períodos, registram uma predominância de sinais de compra, com o preço operando na parte superior da zona central. **Estado do Momentum** O MACD apresenta um padrão de cruzamento positivo, enquanto o RSI encontra-se na região de sobrecompra. Há uma separação entre os indicadores rápidos e lentos, evidenciando que o impulso está concentrado no lado comprador, embora ainda não tenha atingido um ponto de ressonância pleno. **Níveis Chave** Na direção ascendente, R2 está localizado em 0,03016 (menos 1,8% em relação ao preço atual), e R1 em 0,02967 (menos 3,4% em relação ao preço atual). Na direção descendente, o centro de oscilação em 0,02921 serve como suporte próximo (menos 4,9% em relação ao preço atual), enquanto S1 se encontra em 0,02872 (menos 6,4% em relação ao preço atual).

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Infrared?

Os preços dos tokens IR são influenciados por vários fatores-chave:

1. Demanda do mercado e adoção dos protocolos DeFi da Infrared
2. Valor Total Bloqueado (TVL) na plataforma
3. Utilidade do token e recompensas de staking
4. Sentimento geral do mercado de criptomoedas
5. Volume de negociação e liquidez
6. Atualizações do protocolo e novos recursos
7. Concorrência com outras plataformas DeFi
8. Desenvolvimentos regulatórios que afetam o DeFi
9. Mecânica de oferta de tokens e tokenomics
10. Anúncios de parcerias e integrações

Por que as pessoas querem saber o preço de Infrared hoje?

As pessoas querem saber o preço do infravermelho (IR) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, identificar oportunidades de compra/venda, monitorar tendências do mercado e gerenciar o risco de investimento. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar a volatilidade.

Previsão de preço para Infrared

Previsão de preço de Infrared (IR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de IR em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Infrared (IR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Infrared pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Infrared pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de IR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Infrared.

Como comprar e investir em Infrared em Brasil

Pronto para começar com Infrared? Comprar IR é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Infrared. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Infrared (IR).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Infrared será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Infrared(IR)

O que você pode fazer com Infrared

Possuir Infrared permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Infrared (IR) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Infrared (IR)

Infrared is the full-stack liquidity and staking infrastructure powering Berachain’s Proof-of-Liquidity ecosystem, offering liquid staking, validator optimization, and automated PoL vaults that unlock liquidity, yield, and governance in one click.

Recurso Infrared

Para uma compreensão mais aprofundada de Infrared, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Infrared
Explorador de blocos

Categoria :

Berachain EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Infrared

Última atualização da página: 2026-08-13 05:30:17 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Infrared (IR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Infrared

IRUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em IR com alavancagem. Explore a negociação de futuros de IRUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Infrared (IR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Infrared.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IR/USDT
R$0.05692911
R$0.05692911R$0.05692911
-2.17%
4.79M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

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ETH
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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1393515
R$0.1393515R$0.1393515

+34.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0931605
R$0.0931605R$0.0931605

+348.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.305804
R$1.305804R$1.305804

+3.53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7070948
R$1.7070948R$1.7070948

+0.71%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0469176
R$0.0469176R$0.0469176

-6.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0235626
R$0.0235626R$0.0235626

+26.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.449366
R$13.449366R$13.449366

+29.57%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33513788
R$1.33513788R$1.33513788

+17.40%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1451643
R$0.1451643R$0.1451643

+14.16%

aPriori

aPriori

APR

R$2.516631
R$2.516631R$2.516631

+12.40%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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