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Principais tokens de Berachain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Berachain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,627.5
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.74
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 4.49B
$ 1.01M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998703
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 73.71M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.79M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,021.76
+0.18%
0.00%
-0.70%
$ 863.22M
$ 27.78K
8
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,776
0.00%
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-1.03%
$ 653.85M
$ 596.96K
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,420
+0.26%
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-1.08%
$ 412.42M
$ 6.39K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.8
+0.21%
0.00%
+1.51%
$ 280.94M
$ 100.04K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.332
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,121
+0.17%
-0.00%
-1.08%
$ 188.36M
$ 3.49K
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999854
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0.00%
$ 111.09M
$ 1.90M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1394
-0.99%
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-18.21%
$ 92.33M
$ 419.20K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
+0.19%
--
-1.04%
$ 62.07M
$ 25.56
16
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2242
+2.58%
+81.12%
+57.03%
$ 60.14M
$ 1.10M
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
BERA
BERA
BERA
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+0.42%
-4.94%
-9.59%
$ 39.42M
$ 423.14K
19
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.005
+0.40%
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+0.30%
$ 33.14M
$ 4.64M
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1985
+0.94%
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-4.17%
$ 28.58M
$ 76.66K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,024.06
0.00%
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-0.14%
$ 23.35M
$ 43.65
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
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--
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$ 21.89M
$ 1.35K
23
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.77
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$ 17.61M
$ 45.13K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
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$ 16.12M
$ 136.31K
25
BULLA
BULLA
BULLA
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$ 15.70M
$ 32.28M
26
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,879.5
+0.23%
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$ 13.91M
$ 494.96K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.148572
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$ 12.37M
$ 568.24
28
Honey
Honey
HONEY
$ 0.998445
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+0.00%
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$ 7.82M
$ 135.31K
29
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,959.12
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--
-0.91%
$ 7.49M
$ 15.33K
30
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POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.20341
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$ 14.69K
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.98196
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$ 4.63M
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32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
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33
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Resolv USR
USR
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34
Reservoir
Reservoir
DAM
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35
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
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--
36
Wrapped gBera
Wrapped gBera
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37
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Infrared BGT
IBGT
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Resolv wstUSR
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NAV
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Lair
Lair
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Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
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42
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
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43
Plutus
Plutus
PLUTUS
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Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
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45
BYUSD
BYUSD
BYUSD
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46
Pollen
Pollen
POLLEN
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47
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ASUGAR
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48
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
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49
bm
bm
BM
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+33.39%
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--
50
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02545054
0.00%
0.00%
+9.68%
$ 50.90K
$ 398.41

Perguntas frequentes

O que são tokens de Berachain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Berachain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 56 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $29.79B.
Qual é o token de Berachain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Berachain Ecosystem acompanhados na MEXC, BR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 81.12% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Berachain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 56 tokens de Berachain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Berachain Ecosystem incluem WBTC, LINK, USDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Berachain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Berachain Ecosystem é de aproximadamente $29.79B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Berachain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.