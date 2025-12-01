Preço de MarsCoin hoje

O preço ao vivo de MarsCoin (MARSCOIN) hoje é $ 0.0001746, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARSCOIN para USD é de $ 0.0001746 por MARSCOIN.

MarsCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MARSCOIN. Nas últimas 24 horas, MARSCOIN foi negociado entre $ 0.0001717 (mínimo) e $ 0.0001765 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MARSCOIN movimentou-se -0.80% na última hora e +34.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 50.77K.

Informações de mercado de MarsCoin (MARSCOIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 50.77K$ 50.77K $ 50.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de MarsCoin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 50.77K. A oferta em circulação de MARSCOIN é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.