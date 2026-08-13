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O preço ao vivo de Momentum hoje é 0.1888 BRL. A capitalização de mercado de MMT é de 38,533,216.0512 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MMT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Momentum hoje é 0.1888 BRL. A capitalização de mercado de MMT é de 38,533,216.0512 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MMT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Momentum (MMT)

Preço em tempo real de 1 MMT para BRL

R$0.979872
R$0.979872R$0.979872
-6.44%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Momentum (MMT)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:23:20 (UTC+8)

Preço de Momentum hoje

O preço ao vivo de Momentum (MMT) hoje é R$ 0.1888, com uma variação de 6.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MMT para BRL é de R$ 0.1888 por MMT.

Momentum ocupa atualmente a posição #635 em capitalização de mercado, totalizando R$ 38.53M, com um fornecimento em circulação de 204.10M MMT. Nas últimas 24 horas, MMT foi negociado entre R$ 0.1853 (mínimo) e R$ 0.2121 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 21.60737456027346528, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.5176173901031894787.

No desempenho de curto prazo, MMT movimentou-se -2.03% na última hora e +20.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 131.72K.

Informações de mercado de Momentum (MMT)

No.635

R$ 38.53M
R$ 38.53MR$ 38.53M

R$ 131.72K
R$ 131.72KR$ 131.72K

R$ 188.80M
R$ 188.80MR$ 188.80M

204.10M
204.10M 204.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.40%

SUI

A capitalização de mercado atual de Momentum é R$ 38.53M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 131.72K. A oferta em circulação de MMT é 204.10M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 188.80M.

Histórico de preço de Momentum BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.1853
R$ 0.1853R$ 0.1853
Mínimo 24h
R$ 0.2121
R$ 0.2121R$ 0.2121
Máximo 24h

R$ 0.1853
R$ 0.1853R$ 0.1853

R$ 0.2121
R$ 0.2121R$ 0.2121

R$ 21.60737456027346528
R$ 21.60737456027346528R$ 21.60737456027346528

R$ 0.5176173901031894787
R$ 0.5176173901031894787R$ 0.5176173901031894787

-2.03%

-6.43%

+20.56%

+20.56%

Histórico de preços de Momentum (MMT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Momentum para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.067447-6.43%
30 diasR$ +0.026+15.97%
60 diasR$ +0.0589+45.34%
90 diasR$ +0.0541+40.16%
Variação de preço de Momentum hoje

Hoje, MMT registrou uma variação de R$ -0.067447 (-6.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Momentum

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.026 (+15.97%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Momentum

Expandindo a visualização para 60 dias, MMT teve uma variação de R$ +0.0589 (+45.34%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Momentum

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0541 (+40.16%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Momentum (MMT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Momentum.

Análise para Momentum

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Momentum. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Momentum hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de MMT: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O MMT_USDT está operando acima do centro de 0,1998 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,2026, próximo à resistência R1 em 0,2036. O preço encontra-se na parte superior da faixa central do sistema, e a sequência ascendente das médias móveis (MA) e EMA confirma uma tendência de curto prazo positiva. No entanto, estruturalmente observa-se uma divergência nos indicadores: enquanto o conjunto de médias aponta para um domínio comprador, o sinal de cruzamento negativo do MACD indica que o impulso alcista está perdendo força. Essa inconsistência sugere que o movimento atual carece de suporte consistente em volume, deixando o preço limitado pela resistência imediata. A distribuição do momentum apresenta uma separação entre indicadores rápidos e lentos. O RSI permanece em zona neutra, sem alcançar valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Os valores do KDJ e do StochRSI evidenciam características típicas de uma fase de consolidação oscilatória de curto prazo, com a volatilidade mantendo uma tendência de convergência. A banda BOLL está estreitando, e o preço permanece próximo à linha média, refletindo um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores nesse patamar. O impulso não se concentrou em liberação intensa, indicando que o mercado encontra-se em um período de silêncio antes de definir sua direção. Os principais níveis-chave próximos são: a resistência R1 em 0,2036, situada a menos de 0,5% do preço atual; e o suporte S1 em 0,1950, aproximadamente 3,7% abaixo do valor atual. Em termos mais distantes, destacam-se os níveis de referência S2 em 0,1912 e R2 em 0,2084. Uma ruptura acima de R1 testaria a região superior, enquanto uma quebra abaixo do centro em 0,1998 levaria ao reteste da validade do suporte S1.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Momentum?

Vários fatores-chave influenciam os preços da criptomoeda Momentum (MMT):

1. O sentimento do mercado e a psicologia dos investidores impulsionam as movimentações de preço de curto prazo.
2. O volume de negociação e a liquidez afetam a estabilidade dos preços.
3. As tendências do Bitcoin e do mercado cripto em geral geram efeitos de correlação.
4. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e o progresso do roadmap.
5. Anúncios de parcerias e notícias sobre adoção.
6. Mudanças regulatórias nos mercados de criptomoedas.
7. Aumento de buzz nas redes sociais e engajamento da comunidade.
8. Listagens e delistagens em exchanges.
9. Movimentos de whales e atividades de grandes detentores.
10. Padrões de análise técnica e níveis de suporte/resistência.

Esses fatores interagem para criar a volatilidade de preço da MMT e suas tendências de longo prazo.

Por que as pessoas querem saber o preço de Momentum hoje?

As pessoas querem saber o preço do Momentum (MMT) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, gerenciar portfólios e otimizar os momentos de entrada e saída no mercado. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar a volatilidade, avaliar posições de lucro/prejuízo e executar movimentos estratégicos.

Previsão de preço para Momentum

Previsão de preço de Momentum (MMT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MMT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Momentum (MMT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Momentum pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Momentum pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de MMT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Momentum.

Como comprar e investir em Momentum em Brasil

Pronto para começar com Momentum? Comprar MMT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Momentum. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Momentum (MMT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Momentum será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Momentum(MMT)

O que você pode fazer com Momentum

Possuir Momentum permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Momentum (MMT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Momentum (MMT)

Momentum is the operating system powering the next era of global finance, where crypto assets and real world assets are traded seamlessly on one platform.

Recurso Momentum

Para uma compreensão mais aprofundada de Momentum, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Momentum
Explorador de blocos

Categoria :

Binance HODLer AirdropsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Momentum

Última atualização da página: 2026-08-13 06:23:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Momentum (MMT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Momentum

MMTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em MMT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MMTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Momentum (MMT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Momentum.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MMT/USDT
R$0.984543
R$0.984543R$0.984543
-5.80%
664.37K (USDT)
MMT/USDC
R$0.982467
R$0.982467R$0.982467
-6.14%
275.94K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

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R$0.1052013
R$0.1052013R$0.1052013

+1.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1140762
R$0.1140762R$0.1140762

+449.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.288677
R$1.288677R$1.288677

+2.18%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7120772
R$1.7120772R$1.7120772

+1.01%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0527304
R$0.0527304R$0.0527304

+4.95%

Principais altas

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TradingRazor

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RAZOR

R$0.022836
R$0.022836R$0.022836

+22.22%

aPriori

aPriori

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R$2.651571
R$2.651571R$2.651571

+18.42%

Bitway

Bitway

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R$1.37352312
R$1.37352312R$1.37352312

+20.78%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00620724
R$0.00620724R$0.00620724

+19.60%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.1172973
R$6.1172973R$6.1172973

+12.53%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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