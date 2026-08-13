Preço de Momentum hoje

O preço ao vivo de Momentum (MMT) hoje é R$ 0.1888, com uma variação de 6.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MMT para BRL é de R$ 0.1888 por MMT.

Momentum ocupa atualmente a posição #635 em capitalização de mercado, totalizando R$ 38.53M, com um fornecimento em circulação de 204.10M MMT. Nas últimas 24 horas, MMT foi negociado entre R$ 0.1853 (mínimo) e R$ 0.2121 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 21.60737456027346528, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.5176173901031894787.

No desempenho de curto prazo, MMT movimentou-se -2.03% na última hora e +20.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 131.72K.

Informações de mercado de Momentum (MMT)

Classificação No.635 Capitalização de mercado R$ 38.53MR$ 38.53M R$ 38.53M Volume (24h) R$ 131.72KR$ 131.72K R$ 131.72K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 188.80MR$ 188.80M R$ 188.80M Fornecimento Circulante 204.10M 204.10M 204.10M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 20.40% Blockchain pública SUI

A capitalização de mercado atual de Momentum é R$ 38.53M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 131.72K. A oferta em circulação de MMT é 204.10M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 188.80M.