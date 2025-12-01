Preço de Ika hoje

O preço ao vivo de Ika (IKA) hoje é $ 0.00924, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IKA para USD é de $ 0.00924 por IKA.

Ika ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IKA. Nas últimas 24 horas, IKA foi negociado entre $ 0.008978 (mínimo) e $ 0.009661 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IKA movimentou-se +0.06% na última hora e -6.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 61.60K.

Informações de mercado de Ika (IKA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 61.60K$ 61.60K $ 61.60K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 92.40M$ 92.40M $ 92.40M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SUI

A capitalização de mercado atual de Ika é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 61.60K. A oferta em circulação de IKA é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 92.40M.