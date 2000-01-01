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Principais tokens de Sui Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sui Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,899.28
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.35
-0.07%
-0.14%
+4.87%
$ 44.19B
$ 378.88K
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,950.59
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
5
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.509
+0.67%
+3.19%
+1.66%
$ 2.81B
$ 55.87K
6
$ 0.689
+0.13%
-0.26%
+2.80%
$ 2.78B
$ 886.52K
7
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.576
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.15M
9
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
10
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,381
0.00%
--
-1.60%
$ 343.07M
$ 165.44
11
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 336.84M
$ 36.75K
12
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,519
+0.03%
-0.00%
-1.11%
$ 285.13M
$ 7.97M
13
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999073
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.97M
$ 8.19M
14
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.013959
+0.04%
-3.05%
-6.58%
$ 74.83M
$ 4.85M
15
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.071
+0.15%
-1.12%
+1.12%
$ 73.27M
$ 15.75K
16
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,384.09
-0.32%
0.00%
+2.64%
$ 71.60M
$ 497.60K
17
S
S
S
$ 0.02259
-0.22%
-2.81%
+1.49%
$ 64.83M
$ 3.94M
18
Talus
Talus
US
$ 0.02758
-0.82%
-16.59%
-47.68%
$ 61.38M
$ 6.67M
19
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02143
+0.80%
-2.23%
-15.41%
$ 51.60M
$ 3.52M
20
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1884
+0.92%
-6.96%
+10.99%
$ 37.94M
$ 637.16K
21
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.19013
-0.78%
-2.87%
-27.96%
$ 36.15M
$ 468.70K
22
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003118
+0.26%
-2.17%
+3.02%
$ 30.89M
$ 1.87B
23
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0.99734
-0.08%
0.00%
-0.04%
$ 25.90M
$ 76.90K
24
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.744785
+0.13%
-0.00%
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$ 24.26M
$ 174.01K
25
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 63,305
0.00%
+0.00%
-1.83%
$ 20.39M
$ 32.29
26
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01943
-0.31%
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+12.30%
$ 18.44M
$ 4.00M
27
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.734412
0.00%
-0.00%
+2.51%
$ 15.70M
$ 112.84K
28
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.998981
-0.02%
0.00%
-0.01%
$ 13.08M
$ 7.95K
29
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01769
-0.17%
-2.54%
-3.60%
$ 11.84M
$ 3.18M
30
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.047
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 10.64M
$ 120.64
31
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.07342
+0.43%
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+8.72%
$ 9.38M
$ 3.79M
32
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.608626
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33
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
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34
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
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-0.00%
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$ 5.85
35
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 66.99
+1.10%
+0.02%
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$ 10.05K
36
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
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+0.06%
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$ 4.86M
$ 161.19K
37
SWEAT
SWEAT
SWEAT
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$ 4.72M
$ 30.29K
38
Lofi
Lofi
LOFI
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39
Bluefin
Bluefin
BLUE
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40
Suilend
Suilend
SEND
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41
Ember SUI
Ember SUI
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42
SuiNS
SuiNS
NS
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43
superSUI
superSUI
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44
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
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45
LumiWave
LumiWave
LWA
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--
0.00%
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$ 111.72
46
Pawtato
Pawtato
TATO
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-1.71%
-0.02%
-13.00%
$ 1.51M
$ 2.58K
47
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1.035
0.00%
0.00%
+0.58%
$ 1.29M
$ 2.06K
48
Sudeng
Sudeng
HIPPO
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$ 438.26M
49
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.0054
0.00%
-14.29%
-15.63%
$ 866.65K
$ 311.75K
50
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.858E-9
+0.22%
-1.40%
+4.91%
$ 781.66K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sui Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Sui Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 106 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $366.69B.
Qual é o token de Sui Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sui Ecosystem acompanhados na MEXC, SCUBA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sui Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 106 tokens de Sui Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sui Ecosystem incluem ETH, USDC, SOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sui Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sui Ecosystem é de aproximadamente $366.69B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sui Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.