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Principais tokens de Cross-chain Communication por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Cross-chain Communication. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,735
+1,04%
-0,07%
+6,97%
$ 5,73B
$ 70,05K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1,0003
+0,01%
+0,04%
+0,03%
$ 1,00B
$ 52,16K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18,8
+0,21%
0,00%
+1,51%
$ 280,94M
$ 100,04K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0,8165
+1,26%
-4,11%
-0,63%
$ 279,44M
$ 353,35K
5
SOON
SOON
SOON
$ 0,2157
-0,74%
-0,42%
-0,42%
$ 110,53M
$ 667,41K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0,04704
-1,34%
+0,09%
-9,11%
$ 103,36M
$ 2,28M
7
Wormhole
Wormhole
W
$ 0,008145
+0,84%
-3,95%
-1,77%
$ 49,17M
$ 20,55M
8
$ 0,03562
0,00%
-2,15%
-3,25%
$ 42,09M
$ 14,02K
9
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0,0276
+0,96%
-4,52%
-5,79%
$ 40,15M
$ 1,98M
10
Threshold
Threshold
T
$ 0,003443
+0,38%
-0,78%
-3,73%
$ 38,27M
$ 15,88M
11
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0,04128125
-0,05%
+0,01%
+6,93%
$ 29,09M
$ 2,94M
12
deBridge
deBridge
DBR
$ 0,01506
+0,13%
+1,21%
+5,32%
$ 28,95M
$ 3,51M
13
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0,06437
+0,56%
+1,59%
+4,71%
$ 21,80M
$ 988,22K
14
ICON
ICON
ICX
$ 0,01935386
+0,65%
-0,08%
-14,58%
$ 21,24M
$ 1,76M
15
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0,12045
+0,64%
+0,16%
-4,89%
$ 15,25M
$ 716,34K
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0,001931
-0,15%
-1,47%
+9,43%
$ 15,12M
$ 26,24M
17
Test
Test
TST
$ 0,016114
+0,73%
+1,66%
+33,74%
$ 13,66M
$ 9,66M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0,02299
+1,05%
-4,85%
-3,70%
$ 12,47M
$ 3,54M
19
Harmony
Harmony
ONE
$ 0,000763
-0,39%
-17,01%
-38,57%
$ 11,46M
$ 846,13M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0,053129
-0,15%
0,00%
+1,12%
$ 10,57M
$ 519,91K
21
ERA
ERA
ERA
$ 0,06535
+0,46%
+0,59%
-8,25%
$ 9,65M
$ 866,05K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0,083045
+0,01%
-0,02%
-7,45%
$ 8,30M
$ 813,37
23
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0,000864
+0,14%
-2,11%
-5,79%
$ 6,31M
$ 72,34M
24
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0,00511159
-0,17%
+0,02%
-2,55%
$ 6,13M
$ 36,30K
25
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0,01109
0,00%
-0,18%
-9,96%
$ 5,14M
$ 28,14K
26
Supra
Supra
SUPRA
$ 0,0001771
+0,74%
-7,99%
-8,14%
$ 5,11M
$ 598,13M
27
Agoric
Agoric
BLD
$ 0,00672387
+0,11%
+0,01%
-0,06%
$ 4,66M
$ 1,95K
28
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0,02241887
0,00%
-0,25%
-3,20%
$ 4,48M
$ 73,97
29
THAT
THAT
THAT
$ 0,0019818
-0,61%
-0,00%
+0,26%
$ 3,05M
$ 20,75K
30
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0,00030284
-1,29%
+0,01%
+2,62%
$ 3,03M
$ 167,65K
31
Kyo
Kyo
KYO
$ 0,0159656
0,00%
+0,00%
+1,58%
$ 2,61M
$ 1,49M
32
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0,01444259
-0,39%
+0,09%
+29,83%
$ 2,20M
$ 608,59K
33
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0,002255
+0,22%
-4,18%
-7,09%
$ 2,11M
$ 27,99M
34
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3,88E-6
+0,52%
+31,10%
-5,13%
$ 1,89M
--
35
XSwap
XSwap
XSWAP
$ 0,006177
-0,10%
+1,38%
+1,26%
$ 1,84M
$ 1,33M
36
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0,0006434
-0,20%
-5,88%
-10,40%
$ 1,59M
$ 83,22M
37
oooo
oooo
OOOO
$ 0,00699463
0,00%
--
0,00%
$ 1,51M
$ 10,71
38
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0,001351
0,00%
-23,15%
-9,69%
$ 1,25M
$ 5,57M
39
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0,0362
-0,44%
-3,80%
+1,43%
$ 1,04M
$ 2,40M
40
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4,29E-6
0,00%
+3,90%
+8,06%
$ 281,65K
--
41
Analog
Analog
ANLOG
$ 1,162E-5
0,00%
-0,70%
-36,68%
$ 105,27K
--
42
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0,00054072
+0,57%
+0,11%
+4,21%
$ 86,52K
$ 388,83
43
Graviton
Graviton
GRAV
$ 6,209E-5
+0,42%
-0,50%
+66,77%
$ 80,60K
--
44
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6,538E-5
0,00%
+1,70%
0,00%
$ 58,06K
--
45
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8,257E-5
0,00%
+0,90%
-8,22%
$ 56,02K
--
46
Units.Network
Units.Network
UNIT0
$ 0,005794
+0,09%
-0,69%
-1,90%
$ 29,50K
$ 1,50M
47
StakeLayer
StakeLayer
STAKELAYER
$ 1,91E-5
0,00%
-0,30%
-3,34%
$ 18,87K
--
48
Squid
Squid
QUID
$ 0,08283
-0,88%
-1,99%
-9,36%
--
$ 1,42M
49
Owlto Finance
Owlto Finance
OWL
$ 0,0008878
+1,17%
+15,28%
+5,23%
--
$ 191,34M
50
Ika
Ika
IKA
$ 0,002597
-0,38%
-3,85%
-1,17%
--
$ 21,62M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Cross-chain Communication e por que são populares?
Tokens de Cross-chain Communication representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 51 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $7.92B.
Qual é o token de Cross-chain Communication com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Cross-chain Communication acompanhados na MEXC, JURIS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 31.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Cross-chain Communication existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 51 tokens de Cross-chain Communication, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Cross-chain Communication incluem LINK, U, OHM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Cross-chain Communication?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Cross-chain Communication é de aproximadamente $7.92B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Cross-chain Communication, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.