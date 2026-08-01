Preço de USD.AI hoje

O preço ao vivo de USD.AI (CHIP) hoje é R$ 0.02294, com uma variação de 1.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHIP para BRL é de R$ 0.02294 por CHIP.

USD.AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CHIP. Nas últimas 24 horas, CHIP foi negociado entre R$ 0.022 (mínimo) e R$ 0.02421 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CHIP movimentou-se -0.83% na última hora e -7.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 104.59K.

Informações de mercado de USD.AI (CHIP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 104.59KR$ 104.59K R$ 104.59K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 229.40MR$ 229.40M R$ 229.40M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ARB

A capitalização de mercado atual de USD.AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 104.59K. A oferta em circulação de CHIP é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 229.40M.