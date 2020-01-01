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Principais tokens de Algorand Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Algorand Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07917
+0.62%
-3.28%
-12.32%
$ 704.66M
$ 995.28K
3
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.192229
-0.10%
-0.00%
-1.36%
$ 55.03M
$ 16.75K
4
EXOD
EXOD
EXOD
$ 4.93
0.00%
0.00%
-1.99%
$ 51.50M
--
5
STBL
STBL
STBL
$ 0.02295
+0.39%
-1.96%
-7.09%
$ 16.07M
$ 2.41M
6
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.997445
-0.07%
0.00%
+0.05%
$ 5.72M
$ 2.58M
7
Realio
Realio
RIO
$ 0.03454
+2.07%
+1.75%
-0.77%
$ 5.59M
$ 863.99K
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.13
-0.88%
-0.00%
-1.74%
$ 5.26M
$ 3.41M
9
Xfinite Entertainment
Xfinite Entertainment
XET
$ 0.00017649
0.00%
--
0.00%
$ 705.98K
$ 8.51
10
Monko
Monko
MONKO
$ 3.11564E-7
-0.65%
-2.30%
-9.13%
$ 303.31K
--
11
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00779853
+0.03%
-0.16%
-17.90%
$ 213.52K
$ 5.37K
12
Polkagold
Polkagold
PGOLD
$ 0.01097152
+0.27%
-0.02%
-11.65%
$ 109.71K
$ 198.70
13
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.00014644
0.00%
+4.20%
+2.31%
$ 73.22K
$ 160.09
14
Gora
Gora
GORA
$ 0.00076539
+0.51%
-0.03%
-9.04%
$ 29.08K
$ 10.21
15
DALGO
DALGO
DALGO
$ 2.0274E-7
-0.65%
-2.00%
-12.28%
$ 20.12K
--
16
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02323
-0.60%
+3.10%
-7.70%
--
$ 4.55M
17
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8913
+0.34%
+0.30%
-6.31%
--
$ 70.93K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Algorand Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Algorand Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $75.71B.
Qual é o token de Algorand Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Algorand Ecosystem acompanhados na MEXC, OPUL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Algorand Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Algorand Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Algorand Ecosystem incluem USDC, ALGO, BRZ. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Algorand Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Algorand Ecosystem é de aproximadamente $75.71B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Algorand Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.