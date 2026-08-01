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O preço ao vivo de 8 Ball hoje é 0.653012 USD. A capitalização de mercado de SN125 é de 1,930,188 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SN125 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de 8 Ball hoje é 0.653012 USD. A capitalização de mercado de SN125 é de 1,930,188 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SN125 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de 8 Ball (SN125)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 SN125 para USD

$0.651917
$0.651917$0.651917
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de 8 Ball (SN125)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:10:04 (UTC+8)

Preço de 8 Ball hoje

O preço ao vivo de 8 Ball (SN125) hoje é $ 0.653012, com uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN125 para USD é de $ 0.653012 por SN125.

8 Ball ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,930,188, com um fornecimento em circulação de 2.96M SN125. Nas últimas 24 horas, SN125 foi negociado entre $ 0.642303 (mínimo) e $ 0.678972 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.62, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00913542.

No desempenho de curto prazo, SN125 movimentou-se +0.47% na última hora e -4.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.13K.

Informações de mercado de 8 Ball (SN125)

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 1.13K
$ 1.13K$ 1.13K

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

2.96M
2.96M 2.96M

2,955,784.901909996
2,955,784.901909996 2,955,784.901909996

A capitalização de mercado atual de 8 Ball é $ 1.93M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.13K. A oferta em circulação de SN125 é 2.96M, com um fornecimento total de 2955784.901909996. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.93M.

Histórico de preço de 8 Ball USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.642303
$ 0.642303$ 0.642303
Mínimo 24h
$ 0.678972
$ 0.678972$ 0.678972
Máximo 24h

$ 0.642303
$ 0.642303$ 0.642303

$ 0.678972
$ 0.678972$ 0.678972

$ 3.62
$ 3.62$ 3.62

$ 0.00913542
$ 0.00913542$ 0.00913542

+0.47%

+0.62%

-4.62%

-4.62%

Histórico de preços de 8 Ball (SN125) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de 8 Ball em USD foi de $ +0.00405299.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de 8 Ball em USD foi de $ -0.0699471844.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de 8 Ball em USD foi de $ +21.6420073372.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de 8 Ball em USD foi de $ -0.0000005015917025.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00405299+0.62%
30 dias$ -0.0699471844-10.71%
60 dias$ +21.6420073372+3,314.18%
90 dias$ -0.0000005015917025-0.00%

Previsão de preço para 8 Ball

Previsão de preço de 8 Ball (SN125) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SN125 em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de 8 Ball (SN125) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de 8 Ball pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço 8 Ball pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SN125 para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de 8 Ball.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre 8 Ball

Qual é o preço atual de 8 Ball?

8 Ball (SN125) está sendo negociado a R$3.27265607060954892000, refletindo uma variação de preço de 0.62% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel 8 Ball desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, SN125 frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente SN125 está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, SN125 registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de 8 Ball?

Hoje há 2955784.901909996 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de SN125?

8 Ball atualmente ocupa a posição de número #2247 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$9673392.64150996308000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como 8 Ball se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como 8 Ball se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, SN125 demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 8 Ball

Última atualização da página: 2026-08-13 02:10:04 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o 8 Ball (SN125)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

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$0.04000$0.04000

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Thinking Cat

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$0.02228
$0.02228$0.02228

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$0.2622
$0.2622$0.2622

+7.90%

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$0.33378
$0.33378$0.33378

+2.20%

The Toad Pepe

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$0.00931$0.00931

-3.82%

Principais altas

Principais altas do dia

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001296
$0.001296$0.001296

+29.60%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00465
$0.00465$0.00465

+29.16%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003036
$0.0003036$0.0003036

+21.44%

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Myros

MY

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$0.0118$0.0118

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Bitway

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BTW

$0.245015
$0.245015$0.245015

+11.82%

Aviso legal

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