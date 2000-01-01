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Principais tokens de Bittensor Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bittensor Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,734
+1,04%
-0,07%
+6,97%
$ 5,73B
$ 70,05K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 199,85
+0,78%
-2,22%
+4,18%
$ 2,20B
$ 5,60K
3
Beam
Beam
BEAMX
$ 0,001345
+0,37%
-2,75%
-3,52%
$ 69,00M
$ 39,60M
4
Targon
Targon
SN4
$ 11,21
-0,36%
-0,02%
+0,81%
$ 60,38M
$ 167,19K
5
affine
affine
SN120
$ 11,74
-0,25%
-0,02%
+7,31%
$ 44,72M
$ 1,36M
6
Score
Score
SN44
$ 8,37
-0,36%
-0,01%
+9,41%
$ 43,37M
$ 501,86K
7
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6,32
-0,16%
-0,08%
+2,93%
$ 32,80M
$ 3,75M
8
iota
iota
SN9
$ 6,49
-0,31%
-0,03%
-2,41%
$ 30,29M
$ 109,55K
9
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5,94
-0,17%
-0,02%
+4,39%
$ 29,62M
$ 122,79K
10
NOVA
NOVA
SN68
$ 4,73
-0,42%
-0,05%
+5,11%
$ 22,94M
$ 386,91K
11
Gradients
Gradients
SN56
$ 3,37
-0,30%
-0,02%
+4,01%
$ 16,73M
$ 22,11K
12
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 11,51
-0,69%
-0,06%
-0,17%
$ 15,58M
$ 452,53K
13
BitMind
BitMind
SN34
$ 2,44
0,00%
-0,01%
+4,27%
$ 12,26M
$ 11,61K
14
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2,68
-0,37%
-0,02%
+1,90%
$ 10,82M
$ 53,92K
15
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2,07
-0,48%
-0,02%
+0,98%
$ 10,05M
$ 507,12K
16
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2,04
-0,49%
-0,02%
+1,49%
$ 9,60M
$ 35,05K
17
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2,02
-0,49%
-0,03%
+3,06%
$ 9,02M
$ 61,35K
18
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1,69
-0,59%
+0,01%
+6,29%
$ 8,42M
$ 116,58K
19
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2,24
-0,44%
+0,12%
+16,67%
$ 8,36M
$ 954,28K
20
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1,6
-0,62%
-0,06%
+47,47%
$ 8,03M
$ 997,69K
21
grail
grail
SN81
$ 1,56
-0,64%
-0,02%
+2,63%
$ 6,76M
$ 23,98K
22
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4,95
0,00%
-0,01%
-1,20%
$ 6,58M
$ 173,06K
23
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1,25
0,00%
-0,02%
+2,46%
$ 6,50M
$ 11,72K
24
Dippy
Dippy
SN11
$ 1,41
-0,70%
-0,03%
-23,37%
$ 6,41M
$ 68,37K
25
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1,28
-0,78%
-0,01%
+4,07%
$ 6,39M
$ 172,76K
26
ORO
ORO
SN15
$ 4,4
-0,23%
-0,07%
+15,49%
$ 6,23M
$ 425,13K
27
Dojo
Dojo
SN52
$ 1,35
0,00%
-0,02%
+3,85%
$ 6,22M
$ 1,64K
28
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1,21
0,00%
-0,04%
+2,54%
$ 6,21M
$ 6,19K
29
basilica
basilica
SN39
$ 1,28
-0,78%
-0,02%
+2,40%
$ 5,60M
$ 27,56K
30
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1,15
-0,86%
-0,01%
+4,93%
$ 5,23M
$ 90,27K
31
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 2,87
+0,35%
-0,04%
+38,65%
$ 5,22M
$ 904,41K
32
Synth
Synth
SN50
$ 1,03
-0,29%
+0,06%
+5,72%
$ 5,18M
$ 533,28K
33
Graphite
Graphite
SN43
$ 1,049
-0,29%
-0,02%
+2,44%
$ 5,14M
$ 1,75K
34
Zeus
Zeus
SN18
$ 0,990769
-0,23%
-0,03%
+1,02%
$ 5,13M
$ 145,39K
35
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1,32
-2,22%
+0,12%
+41,42%
$ 5,08M
$ 852,15K
36
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0,946543
-0,70%
-0,00%
-3,31%
$ 4,81M
$ 219,41K
37
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0,889335
-0,29%
-0,03%
+33,28%
$ 4,55M
$ 395,15K
38
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0,998896
-0,31%
-0,02%
+3,04%
$ 4,52M
$ 7,48K
39
Ditto
Ditto
SN118
$ 1,84
-0,54%
-0,03%
+21,85%
$ 4,46M
$ 73,85K
40
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0,994974
-0,23%
-0,02%
-1,19%
$ 4,43M
$ 117,72
41
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0,893118
-0,29%
-0,02%
+2,74%
$ 4,37M
$ 10,35K
42
Nuance
Nuance
SN23
$ 0,885415
-0,29%
-0,03%
+0,92%
$ 4,15M
$ 59,99K
43
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0,827858
-0,33%
+0,00%
+6,36%
$ 4,13M
$ 95,04K
44
Omron
Omron
SN2
$ 0,827714
-0,29%
-0,02%
-3,63%
$ 4,05M
$ 29,91K
45
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 1,4
-0,71%
+0,01%
-20,00%
$ 3,64M
$ 301,27K
46
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0,628763
-0,28%
-0,02%
+0,94%
$ 3,62M
$ 980,97
47
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0,762346
-0,29%
-0,01%
-5,58%
$ 3,57M
$ 381,08K
48
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0,771567
-0,20%
-0,03%
+11,21%
$ 3,54M
$ 37,50K
49
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0,672229
-0,29%
-0,01%
+3,94%
$ 3,40M
$ 7,91K
50
Gittensor
Gittensor
SN74
$ 0,753183
-0,24%
-0,02%
+2,83%
$ 3,40M
$ 5,50K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bittensor Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Bittensor Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 118 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $8.60B.
Qual é o token de Bittensor Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bittensor Ecosystem acompanhados na MEXC, SERAPH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bittensor Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 118 tokens de Bittensor Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bittensor Ecosystem incluem LINK, TAO, BEAMX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bittensor Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bittensor Ecosystem é de aproximadamente $8.60B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bittensor Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.