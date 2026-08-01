Preço de 375ai hoje

O preço ao vivo de 375ai (EAT) hoje é $ 0.0062606, com uma variação de 5.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EAT para USD é de $ 0.0062606 por EAT.

375ai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,003,976, com um fornecimento em circulação de 213.15M EAT. Nas últimas 24 horas, EAT foi negociado entre $ 0.00616404 (mínimo) e $ 0.00699011 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.076463, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00540264.

No desempenho de curto prazo, EAT movimentou-se +0.56% na última hora e -10.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.64K.

Informações de mercado de 375ai (EAT)

Capitalização de mercado $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Volume (24h) $ 36.64K$ 36.64K $ 36.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M Fornecimento Circulante 213.15M 213.15M 213.15M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 375ai é $ 4.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.64K. A oferta em circulação de EAT é 213.15M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.26M.