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Principais tokens de CoinList Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor CoinList Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Solana
Solana
SOL
$ 76.12
+0.75%
-0.25%
+4.76%
$ 44.17B
$ 364.28K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6589
+1.08%
-0.33%
+1.35%
$ 2.15B
$ 710.61K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33538
+1.01%
+0.15%
-5.15%
$ 1.63B
$ 782.60K
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07911
+0.62%
-3.28%
-12.32%
$ 704.66M
$ 995.28K
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6767
+0.74%
-4.12%
-2.16%
$ 535.56M
$ 2.63M
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1231
+0.41%
-2.53%
-5.23%
$ 223.74M
$ 498.65K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1097
+0.18%
-3.26%
-0.81%
$ 219.60M
$ 636.03K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04799
-0.52%
-9.32%
-14.03%
$ 165.24M
$ 1.80M
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04709
-1.34%
+0.09%
-9.11%
$ 103.36M
$ 2.28M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1525
+0.99%
-3.79%
-5.40%
$ 87.96M
$ 415.34K
11
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03269
+0.65%
-0.24%
+16.13%
$ 54.40M
$ 1.91M
12
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03834
0.00%
-1.19%
-6.84%
$ 49.24M
$ 1.75M
13
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04525
-0.98%
-0.24%
+33.21%
$ 47.47M
$ 2.57M
14
$ 0.03562
0.00%
-2.15%
-3.25%
$ 42.09M
$ 14.02K
15
Gravity
Gravity
G
$ 0.003589
+0.68%
-1.14%
-1.63%
$ 38.67M
$ 20.16M
16
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01711
-0.06%
+1.84%
-3.21%
$ 38.36M
$ 1.75M
17
CELO
CELO
CELO
$ 0.06093
+0.31%
-2.47%
-0.21%
$ 36.65M
$ 925.26K
18
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.0022
+0.41%
+1.98%
+20.94%
$ 35.46M
$ 34.83M
19
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01215
+0.84%
-4.66%
-13.67%
$ 34.73M
$ 7.53M
20
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.03097
-2.02%
-14.46%
-22.47%
$ 31.54M
$ 5.89M
21
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.344169
+0.02%
0.00%
-0.26%
$ 30.47M
$ 113.37K
22
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007166
+0.90%
-2.62%
-5.39%
$ 30.33M
$ 7.60M
23
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03623
+0.97%
+0.85%
+5.36%
$ 28.16M
$ 2.43M
24
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.092467
+0.16%
-0.00%
-3.29%
$ 22.28M
$ 18.60K
25
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.09735
-0.01%
+7.44%
+25.00%
$ 21.32M
$ 794.88K
26
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3005
+0.30%
-2.16%
-3.88%
$ 21.01M
$ 192.99K
27
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04152
-2.91%
+14.22%
+21.61%
$ 19.35M
$ 42.51M
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01972
0.00%
+5.88%
+10.34%
$ 16.41M
$ 3.02M
29
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03494
+0.43%
-4.07%
-4.25%
$ 13.96M
$ 1.60M
30
Test
Test
TST
$ 0.016011
+0.73%
+1.66%
+33.74%
$ 13.66M
$ 9.66M
31
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.0274
-5.85%
+17.55%
+17.15%
$ 11.78M
$ 2.72M
32
Origin
Origin
OGN
$ 0.01626
+0.62%
-1.34%
+1.00%
$ 10.78M
$ 3.11M
33
Stader
Stader
SD
$ 0.1035
+0.10%
-1.62%
-4.44%
$ 7.32M
$ 510.15K
34
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00672387
+0.11%
+0.01%
-0.06%
$ 4.66M
$ 1.95K
35
375ai
375ai
EAT
$ 0.00626204
+5.25%
-0.08%
-7.13%
$ 4.00M
$ 40.74K
36
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01405
-0.07%
-0.71%
-5.00%
$ 3.36M
$ 3.98M
37
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01395
-0.57%
-4.31%
-3.45%
$ 2.94M
$ 3.74M
38
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0.00199027
+0.42%
+0.00%
-2.14%
$ 2.44M
$ 29.29K
39
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00005857
0.00%
-2.97%
-21.54%
$ 2.38M
$ 636.74M
40
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04196
-0.07%
+1.62%
+4.25%
$ 2.21M
$ 1.31M
41
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01783524
-0.89%
+0.33%
+64.12%
$ 1.78M
$ 294.00K
42
Kadena
Kadena
KDA
$ 0.00463891
0.00%
-0.02%
+19.48%
$ 1.57M
$ 4.51K
43
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.009136
-0.48%
-0.92%
-11.31%
$ 1.47M
$ 10.04M
44
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00181492
0.00%
--
+1.56%
$ 1.38M
$ 15.03
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116783
+0.03%
-0.02%
+7.14%
$ 1.02M
$ 855.22
46
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00222114
-0.05%
+0.03%
-14.33%
$ 707.17K
$ 224.92K
47
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.00050757
+0.05%
+0.00%
-0.75%
$ 528.25K
$ 22.22K
48
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00060317
+0.01%
-0.04%
-5.64%
$ 460.51K
$ 14.63K
49
Masa
Masa
MASA
$ 0.0001941
0.00%
+0.01%
-1.59%
$ 222.08K
$ 82.93
50
Rally
Rally
RLY
$ 2.624E-5
+0.50%
-3.00%
-5.10%
$ 158.74K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de CoinList Launchpad e por que são populares?
Tokens de CoinList Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 69 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $50.67B.
Qual é o token de CoinList Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de CoinList Launchpad acompanhados na MEXC, GODS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 17.55% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de CoinList Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 69 tokens de CoinList Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de CoinList Launchpad incluem SOL, NEAR, ONDO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria CoinList Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de CoinList Launchpad é de aproximadamente $50.67B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor CoinList Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.