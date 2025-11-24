basilica pris i dag

Sanntids basilica (SN39) pris i dag er $ 2.38, med en 10.65% endring de siste 24 timene. Nåværende SN39 til USD konverteringssats er $ 2.38 per SN39.

basilica rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,772,608, med en sirkulerende forsyning på 2.87M SN39. I løpet av de siste 24 timene SN39 har den blitt handlet mellom $ 2.15(laveste) og $ 2.37 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 15.73, mens tidenes laveste notering var $ 0.517387.

Kortsiktig har SN39 beveget seg +3.87% i løpet av den siste timen og -12.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

basilica (SN39) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M Opplagsforsyning 2.87M 2.87M 2.87M Total forsyning 2,872,146.274180711 2,872,146.274180711 2,872,146.274180711

Nåværende markedsverdi på basilica er $ 6.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN39 er 2.87M, med en total tilgang på 2872146.274180711. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.77M.