Dagens Lumia livepris er 0.3312 USD. Spor prisoppdateringer for LUMIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUMIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lumia livepris er 0.3312 USD. Spor prisoppdateringer for LUMIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUMIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LUMIA

LUMIA Prisinformasjon

LUMIA teknisk dokument

LUMIA Offisiell nettside

LUMIA tokenomics

LUMIA Prisprognose

LUMIA-historikk

LUMIA Kjøpeguide

LUMIA-til-fiat-valutakonverter

LUMIA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Lumia Logo

Lumia Pris(LUMIA)

1 LUMIA til USD livepris:

$0.3312
$0.3312$0.3312
-0.48%1D
USD
Lumia (LUMIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:48:16 (UTC+8)

Lumia (LUMIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3289
$ 0.3289$ 0.3289
24 timer lav
$ 0.3528
$ 0.3528$ 0.3528
24 timer høy

$ 0.3289
$ 0.3289$ 0.3289

$ 0.3528
$ 0.3528$ 0.3528

$ 2.59516770698109
$ 2.59516770698109$ 2.59516770698109

$ 0.1949649620411284
$ 0.1949649620411284$ 0.1949649620411284

-1.14%

-0.48%

-2.76%

-2.76%

Lumia (LUMIA) sanntidsprisen er $ 0.3312. I løpet av de siste 24 timene har LUMIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3289 og et toppnivå på $ 0.3528, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUMIA er $ 2.59516770698109, mens den rekordlave prisen er $ 0.1949649620411284.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUMIA endret seg med -1.14% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og -2.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lumia (LUMIA) Markedsinformasjon

No.626

$ 43.48M
$ 43.48M$ 43.48M

$ 67.29K
$ 67.29K$ 67.29K

$ 79.12M
$ 79.12M$ 79.12M

131.29M
131.29M 131.29M

238,888,888
238,888,888 238,888,888

238,888,888
238,888,888 238,888,888

54.95%

ETH

Nåværende markedsverdi på Lumia er $ 43.48M, med et 24-timers handelsvolum på $ 67.29K. Den sirkulerende forsyningen på LUMIA er 131.29M, med en total tilgang på 238888888. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.12M.

Lumia (LUMIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lumia for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001597-0.48%
30 dager$ +0.0268+8.80%
60 dager$ -0.0309-8.54%
90 dager$ +0.1166+54.33%
Lumia Prisendring i dag

I dag registrerte LUMIA en endring på $ -0.001597 (-0.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lumia 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0268 (+8.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lumia 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LUMIA en endring på $ -0.0309 (-8.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lumia 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1166+54.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lumia (LUMIA)?

Sjekk ut Lumia Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lumia investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LUMIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lumia på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lumia kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lumia Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lumia (LUMIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lumia (LUMIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lumia.

Sjekk Lumiaprisprognosen nå!

Lumia (LUMIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lumia (LUMIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUMIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lumia (LUMIA)

Leter du etter hvordan du kjøperLumia? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lumia på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LUMIA til lokale valutaer

1 Lumia(LUMIA) til VND
8,715.528
1 Lumia(LUMIA) til AUD
A$0.500112
1 Lumia(LUMIA) til GBP
0.245088
1 Lumia(LUMIA) til EUR
0.28152
1 Lumia(LUMIA) til USD
$0.3312
1 Lumia(LUMIA) til MYR
RM1.39104
1 Lumia(LUMIA) til TRY
13.705056
1 Lumia(LUMIA) til JPY
¥48.6864
1 Lumia(LUMIA) til ARS
ARS$488.493504
1 Lumia(LUMIA) til RUB
27.6552
1 Lumia(LUMIA) til INR
29.175408
1 Lumia(LUMIA) til IDR
Rp5,519.997792
1 Lumia(LUMIA) til KRW
462.567168
1 Lumia(LUMIA) til PHP
18.891648
1 Lumia(LUMIA) til EGP
￡E.15.950592
1 Lumia(LUMIA) til BRL
R$1.761984
1 Lumia(LUMIA) til CAD
C$0.453744
1 Lumia(LUMIA) til BDT
40.320288
1 Lumia(LUMIA) til NGN
495.064512
1 Lumia(LUMIA) til COP
$1,288.71576
1 Lumia(LUMIA) til ZAR
R.5.736384
1 Lumia(LUMIA) til UAH
13.685184
1 Lumia(LUMIA) til TZS
T.Sh.819.799488
1 Lumia(LUMIA) til VES
Bs53.9856
1 Lumia(LUMIA) til CLP
$316.296
1 Lumia(LUMIA) til PKR
Rs94.007808
1 Lumia(LUMIA) til KZT
179.314992
1 Lumia(LUMIA) til THB
฿10.535472
1 Lumia(LUMIA) til TWD
NT$10.008864
1 Lumia(LUMIA) til AED
د.إ1.215504
1 Lumia(LUMIA) til CHF
Fr0.261648
1 Lumia(LUMIA) til HKD
HK$2.573424
1 Lumia(LUMIA) til AMD
֏126.75024
1 Lumia(LUMIA) til MAD
.د.م2.987424
1 Lumia(LUMIA) til MXN
$6.087456
1 Lumia(LUMIA) til SAR
ريال1.242
1 Lumia(LUMIA) til ETB
Br47.550384
1 Lumia(LUMIA) til KES
KSh42.784416
1 Lumia(LUMIA) til JOD
د.أ0.2348208
1 Lumia(LUMIA) til PLN
1.198944
1 Lumia(LUMIA) til RON
лв1.427472
1 Lumia(LUMIA) til SEK
kr3.11328
1 Lumia(LUMIA) til BGN
лв0.549792
1 Lumia(LUMIA) til HUF
Ft110.031264
1 Lumia(LUMIA) til CZK
6.842592
1 Lumia(LUMIA) til KWD
د.ك0.101016
1 Lumia(LUMIA) til ILS
1.102896
1 Lumia(LUMIA) til BOB
Bs2.288592
1 Lumia(LUMIA) til AZN
0.56304
1 Lumia(LUMIA) til TJS
SM3.100032
1 Lumia(LUMIA) til GEL
0.89424
1 Lumia(LUMIA) til AOA
Kz301.911984
1 Lumia(LUMIA) til BHD
.د.ب0.1248624
1 Lumia(LUMIA) til BMD
$0.3312
1 Lumia(LUMIA) til DKK
kr2.10312
1 Lumia(LUMIA) til HNL
L8.680752
1 Lumia(LUMIA) til MUR
15.016608
1 Lumia(LUMIA) til NAD
$5.74632
1 Lumia(LUMIA) til NOK
kr3.292128
1 Lumia(LUMIA) til NZD
$0.56304
1 Lumia(LUMIA) til PAB
B/.0.3312
1 Lumia(LUMIA) til PGK
K1.384416
1 Lumia(LUMIA) til QAR
ر.ق1.202256
1 Lumia(LUMIA) til RSD
дин.33.017328
1 Lumia(LUMIA) til UZS
soʻm4,088.885904
1 Lumia(LUMIA) til ALL
L27.310752
1 Lumia(LUMIA) til ANG
ƒ0.592848
1 Lumia(LUMIA) til AWG
ƒ0.59616
1 Lumia(LUMIA) til BBD
$0.6624
1 Lumia(LUMIA) til BAM
KM0.549792
1 Lumia(LUMIA) til BIF
Fr988.632
1 Lumia(LUMIA) til BND
$0.423936
1 Lumia(LUMIA) til BSD
$0.3312
1 Lumia(LUMIA) til JMD
$53.127792
1 Lumia(LUMIA) til KHR
1,330.119072
1 Lumia(LUMIA) til KMF
Fr138.4416
1 Lumia(LUMIA) til LAK
7,199.999856
1 Lumia(LUMIA) til LKR
Rs100.181376
1 Lumia(LUMIA) til MDL
L5.4648
1 Lumia(LUMIA) til MGA
Ar1,465.483824
1 Lumia(LUMIA) til MOP
P2.652912
1 Lumia(LUMIA) til MVR
5.06736
1 Lumia(LUMIA) til MWK
MK574.999632
1 Lumia(LUMIA) til MZN
MT21.16368
1 Lumia(LUMIA) til NPR
Rs46.672704
1 Lumia(LUMIA) til PYG
2,365.4304
1 Lumia(LUMIA) til RWF
Fr479.9088
1 Lumia(LUMIA) til SBD
$2.71584
1 Lumia(LUMIA) til SCR
4.746096
1 Lumia(LUMIA) til SRD
$12.615408
1 Lumia(LUMIA) til SVC
$2.898
1 Lumia(LUMIA) til SZL
L5.74632
1 Lumia(LUMIA) til TMT
m1.1592
1 Lumia(LUMIA) til TND
د.ت0.963792
1 Lumia(LUMIA) til TTD
$2.242224
1 Lumia(LUMIA) til UGX
Sh1,161.8496
1 Lumia(LUMIA) til XAF
Fr184.8096
1 Lumia(LUMIA) til XCD
$0.89424
1 Lumia(LUMIA) til XOF
Fr184.8096
1 Lumia(LUMIA) til XPF
Fr33.4512
1 Lumia(LUMIA) til BWP
P4.411584
1 Lumia(LUMIA) til BZD
$0.665712
1 Lumia(LUMIA) til CVE
$31.059936
1 Lumia(LUMIA) til DJF
Fr58.6224
1 Lumia(LUMIA) til DOP
$20.541024
1 Lumia(LUMIA) til DZD
د.ج42.90696
1 Lumia(LUMIA) til FJD
$0.7452
1 Lumia(LUMIA) til GNF
Fr2,879.784
1 Lumia(LUMIA) til GTQ
Q2.536992
1 Lumia(LUMIA) til GYD
$69.316848
1 Lumia(LUMIA) til ISK
kr40.0752

Lumia Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lumia, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Lumia nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lumia

Hvor mye er Lumia (LUMIA) verdt i dag?
Live LUMIA prisen i USD er 0.3312 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUMIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUMIA til USD er $ 0.3312. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lumia?
Markedsverdien for LUMIA er $ 43.48M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUMIA?
Den sirkulerende forsyningen av LUMIA er 131.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUMIA ?
LUMIA oppnådde en ATH-pris på 2.59516770698109 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUMIA?
LUMIA så en ATL-pris på 0.1949649620411284 USD.
Hva er handelsvolumet til LUMIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUMIA er $ 67.29K USD.
Vil LUMIA gå høyere i år?
LUMIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUMIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:48:16 (UTC+8)

Lumia (LUMIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LUMIA-til-USD-kalkulator

Beløp

LUMIA
LUMIA
USD
USD

1 LUMIA = 0.3312 USD

Handle LUMIA

LUMIAUSDT
$0.3312
$0.3312$0.3312
-0.42%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker