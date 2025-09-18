Hva er Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lumia investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LUMIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Lumia på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lumia kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lumia Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lumia (LUMIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lumia (LUMIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lumia.

Sjekk Lumiaprisprognosen nå!

Lumia (LUMIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lumia (LUMIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUMIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lumia (LUMIA)

Leter du etter hvordan du kjøperLumia? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lumia på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LUMIA til lokale valutaer

Prøv konverting

Lumia Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lumia, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Lumia Hvor mye er Lumia (LUMIA) verdt i dag? Live LUMIA prisen i USD er 0.3312 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LUMIA-til-USD-pris? $ 0.3312 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LUMIA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Lumia? Markedsverdien for LUMIA er $ 43.48M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LUMIA? Den sirkulerende forsyningen av LUMIA er 131.29M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUMIA ? LUMIA oppnådde en ATH-pris på 2.59516770698109 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LUMIA? LUMIA så en ATL-pris på 0.1949649620411284 USD . Hva er handelsvolumet til LUMIA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUMIA er $ 67.29K USD . Vil LUMIA gå høyere i år? LUMIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUMIA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Lumia (LUMIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?