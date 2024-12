Swop(SWOP)이란?

Swop.fi is an automated market maker (AMM) that offers different pricing formulas that are most suitable for each specific token pair. The original Flat formula is designed to reduce slippage in a pair of stable coins pegged to the same fiat currency. The classic Constant Product Market Maker formula is used for other pairs. Swop.fi stakes a portion of pools’ liquidity, and daily payouts are included in pools, adding another 5–50% APY to liquidity providers' income on top of trading fees. Swop.fi also rewards liquidity providers in SWOP, the protocol's governance token. Swop.fi is based on the Waves blockchain, ensuring that transactions can be added to the blockchain in just a few seconds and the network fee for a smart contract invocation is only 0.005 WAVES (a few cents).

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Swop (SWOP) 리소스 공식 웹사이트