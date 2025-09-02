Više o HNT

Helium Network Token Cijena(HNT)

$2.513
+0.76%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:57:28 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) Informacije o cijeni (USD)

$ 2.39
24-satna najniža cijena
$ 2.561
24-satna najviša cijena

$ 2.39
$ 2.561
$ 55.218178738443264
$ 0.253390913127
+0.76%

+0.35%

Helium Network Token (HNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.513. Tijekom protekla 24 sata, HNTtrgovalo je između najniže cijene $ 2.39 i najviše cijene $ 2.561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HNT je $ 55.218178738443264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.253390913127.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HNT se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +0.35% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Helium Network Token (HNT)

$ 467.57M
$ 900.84K
$ 560.40M
186.06M
223,000,000
186,058,649.1047787
83.43%

0.01%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helium Network Token je $ 467.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 900.84K. Količina u optjecaju HNT je 186.06M, s ukupnom količinom od 186058649.1047787. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 560.40M.

Helium Network Token (HNT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Helium Network Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01895+0.76%
30 dana$ -0.244-8.86%
60 dana$ +0.164+6.98%
90 dana$ -0.667-20.98%
Helium Network Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HNT od $ +0.01895 (+0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Helium Network Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.244 (-8.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Helium Network Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HNT od $ +0.164 (+6.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Helium Network Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.667 (-20.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Helium Network Token (HNT)?

Pogledajte Helium Network Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Helium Network Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Helium Network Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Helium Network Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Helium Network Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Helium Network Token (HNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Helium Network Token (HNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Helium Network Token.

Provjerite Helium Network Token predviđanje cijene sada!

Helium Network Token (HNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Helium Network Token (HNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Helium Network Token (HNT)

Tražiš kako kupiti Helium Network Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Helium Network Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje Helium Network Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Helium Network Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Helium Network Token

Koliko Helium Network Token (HNT) vrijedi danas?
Cijena HNT uživo u USD je 2.513 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HNT u USD?
Trenutačna cijena HNT u USD je $ 2.513. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Helium Network Token?
Tržišna kapitalizacija za HNT je $ 467.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HNT?
Količina u optjecaju za HNT je 186.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HNT?
HNT je postigao ATH cijenu od 55.218178738443264 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HNT?
HNT je vidio ATL cijenu od 0.253390913127 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HNT?
24-satni obujam trgovanja za HNT je $ 900.84K USD.
Hoće li HNT još narasti ove godine?
HNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

