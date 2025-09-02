Helium Network Token (HNT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.39
$ 2.39$ 2.39
24-satna najniža cijena
$ 2.561
$ 2.561$ 2.561
24-satna najviša cijena
$ 2.39
$ 2.39$ 2.39
$ 2.561
$ 2.561$ 2.561
$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264$ 55.218178738443264
$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127
+0.76%
+0.76%
+0.35%
+0.35%
Helium Network Token (HNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.513. Tijekom protekla 24 sata, HNTtrgovalo je između najniže cijene $ 2.39 i najviše cijene $ 2.561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HNT je $ 55.218178738443264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.253390913127.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HNT se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +0.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Helium Network Token (HNT)
No.117
$ 467.57M
$ 467.57M$ 467.57M
$ 900.84K
$ 900.84K$ 900.84K
$ 560.40M
$ 560.40M$ 560.40M
186.06M
186.06M 186.06M
223,000,000
223,000,000 223,000,000
186,058,649.1047787
186,058,649.1047787 186,058,649.1047787
83.43%
0.01%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Helium Network Token je $ 467.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 900.84K. Količina u optjecaju HNT je 186.06M, s ukupnom količinom od 186058649.1047787. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 560.40M.
Helium Network Token (HNT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Helium Network Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.01895
+0.76%
30 dana
$ -0.244
-8.86%
60 dana
$ +0.164
+6.98%
90 dana
$ -0.667
-20.98%
Helium Network Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HNT od $ +0.01895 (+0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Helium Network Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.244 (-8.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Helium Network Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HNT od $ +0.164 (+6.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Helium Network Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.667 (-20.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Helium Network Token (HNT)?
Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.
Helium Network Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Helium Network Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti HNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Helium Network Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Helium Network Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Helium Network Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Helium Network Token (HNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Helium Network Token (HNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Helium Network Token.
Razumijevanje tokenomike Helium Network Token (HNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Helium Network Token (HNT)
Tražiš kako kupiti Helium Network Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Helium Network Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.