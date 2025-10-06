Graphite מחיר היום

מחיר Graphite (GP) בזמן אמת היום הוא $ 0.2167, עם שינוי של 8.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GP ל USD הוא $ 0.2167 לכל GP.

Graphite כרגע מדורג במקום #1193 לפי שווי שוק של $ 7.29M, עם היצע במחזור של 33.66M GP. ב‑24 השעות האחרונות, GP סחר בין $ 0.202 (נמוך) ל $ 0.2414 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.974056528051682, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.027421874976476645.

ביצועים לטווח קצר, GP נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -35.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.95K.

Graphite (GP) מידע שוק

דירוג No.1193 שווי שוק $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M נפח (24 שעות) $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M אספקת מחזור 33.66M 33.66M 33.66M אספקה כוללת 59,335,016.88882882 59,335,016.88882882 59,335,016.88882882 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Graphite הוא $ 7.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.95K. ההיצע במחזור של GP הוא 33.66M, עם היצע כולל של 59335016.88882882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.86M.