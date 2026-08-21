First Convicted RACCON מחיר היום

מחיר First Convicted RACCON (FRED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRED ל USD הוא $ 0 לכל FRED.

First Convicted RACCON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 394,388, עם היצע במחזור של 999.84M FRED. ב‑24 השעות האחרונות, FRED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.303243, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRED נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +37.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.98K.

First Convicted RACCON (FRED) מידע שוק

שווי שוק $ 394.39K$ 394.39K $ 394.39K נפח (24 שעות) $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 394.39K$ 394.39K $ 394.39K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

שווי השוק הנוכחי של First Convicted RACCON הוא $ 394.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.98K. ההיצע במחזור של FRED הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999843302.96. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.39K.