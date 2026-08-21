Dealer מחיר היום

מחיר Dealer (DEALER) בזמן אמת היום הוא $ 0.0013224, עם שינוי של 19.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEALER ל USD הוא $ 0.0013224 לכל DEALER.

Dealer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,281,339, עם היצע במחזור של 968.22M DEALER. ב‑24 השעות האחרונות, DEALER סחר בין $ 0.00120565 (נמוך) ל $ 0.00185538 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00430637, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEALER נע ב -7.48% בשעה האחרונה ו -60.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 359.21K.

Dealer (DEALER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M נפח (24 שעות) $ 359.21K$ 359.21K $ 359.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M אספקת מחזור 968.22M 968.22M 968.22M אספקה כוללת 968,222,714.450605 968,222,714.450605 968,222,714.450605

שווי השוק הנוכחי של Dealer הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 359.21K. ההיצע במחזור של DEALER הוא 968.22M, עם היצע כולל של 968222714.450605. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.28M.