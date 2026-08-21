Daydreams מחיר היום

מחיר Daydreams (DREAMS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00446723, עם שינוי של 8.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DREAMS ל USD הוא $ 0.00446723 לכל DREAMS.

Daydreams כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,466,766, עם היצע במחזור של 999.76M DREAMS. ב‑24 השעות האחרונות, DREAMS סחר בין $ 0.00439274 (נמוך) ל $ 0.00563195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03903129, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00140559.

ביצועים לטווח קצר, DREAMS נע ב -1.02% בשעה האחרונה ו +157.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 494.09K.

Daydreams (DREAMS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M נפח (24 שעות) $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,758,935.689369 999,758,935.689369 999,758,935.689369

שווי השוק הנוכחי של Daydreams הוא $ 4.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 494.09K. ההיצע במחזור של DREAMS הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999758935.689369. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.47M.