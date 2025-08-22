עוד על QNT

Quant סֵמֶל

Quant מְחִיר(QNT)

1 QNT ל USDמחיר חי:

Quant (QNT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:33:54 (UTC+8)

Quant (QNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.09%

-2.75%

-3.49%

-3.49%

Quant (QNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 103.13. במהלך 24 השעות האחרונות, QNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 102.67 לבין שיא של $ 110.53, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 428.38470116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.163629.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QNT השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -2.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quant (QNT) מידע שוק

No.69

81.12%

0.03%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Quant הוא $ 1.25B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.70M. ההיצע במחזור של QNT הוא 12.07M, עם היצע כולל של 14881364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.53B.

Quant (QNT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Quantהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.9163-2.75%
30 ימים$ -17.69-14.65%
60 ימים$ +4.04+4.07%
90 ימים$ -6.59-6.01%
Quant שינוי מחיר היום

היום,QNT רשם שינוי של $ -2.9163 (-2.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Quant שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -17.69 (-14.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Quant שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,QNT ראה שינוי של $ +4.04 (+4.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Quant שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -6.59 (-6.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Quant (QNT)?

בדוק את Quant עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהQuant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Quantההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקQNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Quantאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQuant לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Quantתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quant (QNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quant (QNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quant.

בדוק את Quant תחזית המחיר עכשיו‏!

Quant (QNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quant (QNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Quant (QNT)

מחפש איך לקנותQuant? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Quantב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Quant מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Quant, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרQuant הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Quant

כמה שווה Quant (QNT) היום?
החי QNTהמחיר ב USD הוא 103.13 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QNT ל USD?
המחיר הנוכחי של QNT ל USD הוא $ 103.13. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quant?
שווי השוק של QNT הוא $ 1.25B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QNT?
ההיצע במחזור של QNT הוא 12.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QNT?
‏‏QNT השיג מחיר שיא (ATH) של 428.38470116 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QNT?
QNT ‏‏רשם מחירATL של 0.163629 USD.
מהו נפח המסחר של QNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QNT הוא $ 1.70M USD.
האם QNT יעלה השנה?
QNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

