XUSD (XUSD) מידע XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. אתר רשמי: https://www.straitsx.com/xusd מסמך לבן: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 קנה XUSDעכשיו!

XUSD (XUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XUSD (XUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 64.46M $ 64.46M $ 64.46M ההיצע הכולל: $ 64.46M $ 64.46M $ 64.46M אספקה במחזור: $ 64.46M $ 64.46M $ 64.46M FDV (שווי מדולל מלא): $ 64.46M $ 64.46M $ 64.46M שיא כל הזמנים: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 שפל כל הזמנים: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 מחיר נוכחי: $ 1.0001 $ 1.0001 $ 1.0001 למידע נוסף על XUSD (XUSD) מחיר

XUSD (XUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XUSD (XUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XUSDטוקניומיקה, חקרו אתXUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

XUSD (XUSD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XUSDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XUSD עכשיו את היסטוריית המחירים!

XUSD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XUSD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XUSD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XUSDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

