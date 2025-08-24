עוד על XUSD

XUSD סֵמֶל

XUSD מְחִיר(XUSD)

1 XUSD ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
XUSD (XUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:27:47 (UTC+8)

XUSD (XUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1
$ 1$ 1
24 שעות נמוך
$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001
גבוה 24 שעות

$ 1
$ 1$ 1

$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001

$ 1.045831001219526
$ 1.045831001219526$ 1.045831001219526

$ 0.9492788036833526
$ 0.9492788036833526$ 0.9492788036833526

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.01%

XUSD (XUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1. במהלך 24 השעות האחרונות, XUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1 לבין שיא של $ 1.0001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045831001219526, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9492788036833526.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XUSD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XUSD (XUSD) מידע שוק

No.433

$ 80.96M
$ 80.96M$ 80.96M

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

$ 80.96M
$ 80.96M$ 80.96M

80.96M
80.96M 80.96M

--
----

80,955,626.421
80,955,626.421 80,955,626.421

ETH

שווי השוק הנוכחי של XUSD הוא $ 80.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.95M. ההיצע במחזור של XUSD הוא 80.96M, עם היצע כולל של 80955626.421. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.96M.

XUSD (XUSD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XUSDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0003-0.03%
60 ימים$ -0.0002-0.02%
90 ימים$ -0.0003-0.03%
XUSD שינוי מחיר היום

היום,XUSD רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XUSD שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-0.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XUSD שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XUSD ראה שינוי של $ -0.0002 (-0.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XUSD שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-0.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XUSD (XUSD)?

בדוק את XUSD עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XUSDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXUSD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XUSDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXUSD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XUSD (XUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XUSD (XUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XUSD.

בדוק את XUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

XUSD (XUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XUSD (XUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XUSD (XUSD)

מחפש איך לקנותXUSD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XUSDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XUSD למטבעות מקומיים

XUSD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XUSD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXUSD הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XUSD

כמה שווה XUSD (XUSD) היום?
החי XUSDהמחיר ב USD הוא 1 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של XUSD ל USD הוא $ 1. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XUSD?
שווי השוק של XUSD הוא $ 80.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XUSD?
ההיצע במחזור של XUSD הוא 80.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XUSD?
‏‏XUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.045831001219526 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XUSD?
XUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.9492788036833526 USD.
מהו נפח המסחר של XUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XUSD הוא $ 5.95M USD.
האם XUSD יעלה השנה?
XUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
XUSD (XUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XUSD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XUSD
XUSD
USD
USD

1 XUSD = 1 USD

מסחרXUSD

USDTXUSD
$1
$1$1
0.00%

