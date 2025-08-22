עוד על EPIK

TEH EPIK DUCK סֵמֶל

TEH EPIK DUCK מְחִיר(EPIK)

1 EPIK ל USDמחיר חי:

$0.004522
-11.80%1D
USD
TEH EPIK DUCK (EPIK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:46:07 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004522
24 שעות נמוך
$ 0.005283
גבוה 24 שעות

$ 0.004522
$ 0.005283
$ 0.05957419152210185
$ 0.001254185296328304
-1.34%

-11.79%

-13.99%

-13.99%

TEH EPIK DUCK (EPIK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004522. במהלך 24 השעות האחרונות, EPIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004522 לבין שיא של $ 0.005283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05957419152210185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001254185296328304.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPIK השתנה ב -1.34% במהלך השעה האחרונה, -11.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TEH EPIK DUCK (EPIK) מידע שוק

No.3950

$ 0.00
$ 227.64
$ 3.83M
0.00
846,671,686.83
SOL

שווי השוק הנוכחי של TEH EPIK DUCK הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 227.64. ההיצע במחזור של EPIK הוא 0.00, עם היצע כולל של 846671686.83. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.83M.

TEH EPIK DUCK (EPIK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TEH EPIK DUCKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00060498-11.79%
30 ימים$ +0.000306+7.25%
60 ימים$ +0.001422+45.87%
90 ימים$ +0.002033+81.67%
TEH EPIK DUCK שינוי מחיר היום

היום,EPIK רשם שינוי של $ -0.00060498 (-11.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TEH EPIK DUCK שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000306 (+7.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TEH EPIK DUCK שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPIK ראה שינוי של $ +0.001422 (+45.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TEH EPIK DUCK שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002033 (+81.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TEH EPIK DUCK (EPIK)?

בדוק את TEH EPIK DUCK עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TEH EPIK DUCKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEPIK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TEH EPIK DUCKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTEH EPIK DUCK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TEH EPIK DUCKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TEH EPIK DUCK (EPIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TEH EPIK DUCK (EPIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TEH EPIK DUCK.

בדוק את TEH EPIK DUCK תחזית המחיר עכשיו‏!

TEH EPIK DUCK (EPIK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TEH EPIK DUCK (EPIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TEH EPIK DUCK (EPIK)

מחפש איך לקנותTEH EPIK DUCK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TEH EPIK DUCKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EPIK למטבעות מקומיים

1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל VND
118.99643
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל AUD
A$0.00696388
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל GBP
0.00334628
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל EUR
0.0038437
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל USD
$0.004522
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל MYR
RM0.0189924
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל TRY
0.18535678
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל JPY
¥0.664734
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל ARS
ARS$5.973562
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל RUB
0.36442798
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל INR
0.3959011
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל IDR
Rp74.13113568
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל KRW
6.27183312
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל PHP
0.25653306
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל EGP
￡E.0.21922656
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל BRL
R$0.02459968
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל CAD
C$0.00624036
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל BDT
0.54508188
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל NGN
6.90378262
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל COP
$18.088
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל ZAR
R.0.07927066
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל UAH
0.18522112
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל VES
Bs0.63308
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל CLP
$4.336598
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל PKR
Rs1.27163162
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל KZT
2.40914072
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל THB
฿0.14669368
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל TWD
NT$0.1376949
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל AED
د.إ0.01659574
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל CHF
Fr0.0036176
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל HKD
HK$0.0352716
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל AMD
֏1.71221008
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל MAD
.د.م0.04056234
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל MXN
$0.08429008
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל SAR
ريال0.0169575
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל PLN
0.01646008
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל RON
лв0.01953504
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל SEK
kr0.04304944
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל BGN
лв0.00755174
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל HUF
Ft1.53598774
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל CZK
0.09487156
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל KWD
د.ك0.00137921
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל ILS
0.01528436
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל AOA
Kz4.12211954
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל BHD
.د.ب0.001704794
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל BMD
$0.004522
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל DKK
kr0.02885036
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל HNL
L0.11725546
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל MUR
0.20638408
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל NAD
$0.07904456
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל NOK
kr0.0456722
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל NZD
$0.0076874
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל PAB
B/.0.004522
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל PGK
K0.01890196
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל QAR
ر.ق0.01632442
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) ל RSD
дин.0.45283308

TEH EPIK DUCK מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TEH EPIK DUCK, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTEH EPIK DUCK הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TEH EPIK DUCK

כמה שווה TEH EPIK DUCK (EPIK) היום?
החי EPIKהמחיר ב USD הוא 0.004522 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EPIK ל USD?
המחיר הנוכחי של EPIK ל USD הוא $ 0.004522. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TEH EPIK DUCK?
שווי השוק של EPIK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EPIK?
ההיצע במחזור של EPIK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EPIK?
‏‏EPIK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05957419152210185 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EPIK?
EPIK ‏‏רשם מחירATL של 0.001254185296328304 USD.
מהו נפח המסחר של EPIK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EPIK הוא $ 227.64 USD.
האם EPIK יעלה השנה?
EPIK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EPIK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:46:07 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

