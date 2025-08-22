TEH EPIK DUCK (EPIK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004522. במהלך 24 השעות האחרונות, EPIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004522 לבין שיא של $ 0.005283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05957419152210185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001254185296328304.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPIK השתנה ב -1.34% במהלך השעה האחרונה, -11.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TEH EPIK DUCK (EPIK) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של TEH EPIK DUCK הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 227.64. ההיצע במחזור של EPIK הוא 0.00, עם היצע כולל של 846671686.83. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.83M.
TEH EPIK DUCK (EPIK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TEH EPIK DUCKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00060498
-11.79%
30 ימים
$ +0.000306
+7.25%
60 ימים
$ +0.001422
+45.87%
90 ימים
$ +0.002033
+81.67%
TEH EPIK DUCK שינוי מחיר היום
היום,EPIK רשם שינוי של $ -0.00060498 (-11.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TEH EPIK DUCK שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000306 (+7.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TEH EPIK DUCK שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPIK ראה שינוי של $ +0.001422 (+45.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TEH EPIK DUCK שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002033 (+81.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TEH EPIK DUCK (EPIK)?
Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.
TEH EPIK DUCK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TEH EPIK DUCKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEPIK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TEH EPIK DUCKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTEH EPIK DUCK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
TEH EPIK DUCKתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה TEH EPIK DUCK (EPIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TEH EPIK DUCK (EPIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TEH EPIK DUCK.
הבנת הטוקנומיקה של TEH EPIK DUCK (EPIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות TEH EPIK DUCK (EPIK)
מחפש איך לקנותTEH EPIK DUCK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TEH EPIK DUCKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
