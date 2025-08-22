מה זהTEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

כמה יהיה TEH EPIK DUCK (EPIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TEH EPIK DUCK (EPIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TEH EPIK DUCK.

הבנת הטוקנומיקה של TEH EPIK DUCK (EPIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של TEH EPIK DUCK, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TEH EPIK DUCK כמה שווה TEH EPIK DUCK (EPIK) היום? החי EPIKהמחיר ב USD הוא 0.004522 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי EPIK ל USD? $ 0.004522 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של EPIK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של TEH EPIK DUCK? שווי השוק של EPIK הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של EPIK? ההיצע במחזור של EPIK הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EPIK? ‏‏EPIK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05957419152210185 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EPIK? EPIK ‏‏רשם מחירATL של 0.001254185296328304 USD . מהו נפח המסחר של EPIK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EPIK הוא $ 227.64 USD . האם EPIK יעלה השנה? EPIK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EPIK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

