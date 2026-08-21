ZKcandy מחיר היום

מחיר ZKcandy (ZAY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.4947, עם שינוי של 8.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZAY ל ILS הוא ₪ 0.4947 לכל ZAY.

ZKcandy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ZAY. ב‑24 השעות האחרונות, ZAY סחר בין ₪ 0.4499 (נמוך) ל ₪ 0.7797 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ZAY נע ב +1.87% בשעה האחרונה ו -70.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 614.00K.

ZKcandy (ZAY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 614.00K₪ 614.00K ₪ 614.00K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 494.70M₪ 494.70M ₪ 494.70M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של ZKcandy הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 614.00K. ההיצע במחזור של ZAY הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 494.70M.