Squid מחיר היום

מחיר Squid (QUID) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06735, עם שינוי של 2.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QUID ל ILS הוא ₪ 0.06735 לכל QUID.

Squid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- QUID. ב‑24 השעות האחרונות, QUID סחר בין ₪ 0.06712 (נמוך) ל ₪ 0.07229 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, QUID נע ב -2.23% בשעה האחרונה ו -11.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 78.93K.

Squid (QUID) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 78.93K₪ 78.93K ₪ 78.93K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 67.35M₪ 67.35M ₪ 67.35M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Squid הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 78.93K. ההיצע במחזור של QUID הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 67.35M.