Launchpool

נעלו נכסים כדי להרוויח אסימונים מ-Star Projects

מאגר הפרסים הכולל (USDT)
1,239,239
סך המשתתפים
89,361
מספר פרויקטים ברשימה
15
EINSTEIN

EIN

הושלם
סך הכל Airdrops
28,000,000 EIN
תקופת האירוע
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח EIN איירדרופים

Tether
APR משוער
80.24%
סך הכל Airdrops
14,000,000 EIN
סך הכל כמות נעולה
1,367,960 USDT
משתתפים
948

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח EIN איירדרופים

MX Token
APR משוער
7.33%
סך הכל Airdrops
7,000,000 EIN
סך הכל כמות נעולה
7,628,495 MX
משתתפים
5,771

EIN פול

נעלו EIN כדי להרוויח EIN איירדרופים

EINSTEIN
APR משוער
2,995.28%
סך הכל Airdrops
7,000,000 EIN
סך הכל כמות נעולה
18,886,122 EIN
משתתפים
210
StablR USD

USDR

הושלם
סך הכל Airdrops
70,000 USDT
תקופת האירוע
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח USDT איירדרופים

Tether
APR משוער
207.08%
סך הכל Airdrops
50,000 USDT
סך הכל כמות נעולה
1,781,074 USDT
משתתפים
1,141

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח USDT איירדרופים

MX Token
APR משוער
7.18%
סך הכל Airdrops
10,000 USDT
סך הכל כמות נעולה
6,794,231 MX
משתתפים
5,149

USDR פול

נעלו USDR כדי להרוויח USDT איירדרופים

StablR USD
APR משוער
125.34%
סך הכל Airdrops
10,000 USDT
סך הכל כמות נעולה
710,609 USDR
משתתפים
697
StablR Euro

EURR

הושלם
סך הכל Airdrops
70,000 USDT
תקופת האירוע
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח USDT איירדרופים

Tether
APR משוער
265.30%
סך הכל Airdrops
50,000 USDT
סך הכל כמות נעולה
1,273,366 USDT
משתתפים
906

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח USDT איירדרופים

MX Token
APR משוער
7.38%
סך הכל Airdrops
10,000 USDT
סך הכל כמות נעולה
7,043,910 MX
משתתפים
5,229

EURR פול

נעלו EURR כדי להרוויח USDT איירדרופים

StablR Euro
APR משוער
179.68%
סך הכל Airdrops
10,000 USDT
סך הכל כמות נעולה
411,359 EURR
משתתפים
454
TRN

TRN

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
190,000 TRN
תקופת האירוע
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח TRN איירדרופים

Tether
APR משוער
28.14%
סך הכל Airdrops
95,000 TRN
סך הכל כמות נעולה
1,569,907 USDT
משתתפים
917

TRN פול

נעלו TRN כדי להרוויח TRN איירדרופים

TRN
APR משוער
1,884.61%
סך הכל Airdrops
95,000 TRN
סך הכל כמות נעולה
314,040 TRN
משתתפים
702
EINSTEIN

EIN

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
42,500,000 EIN
תקופת האירוע
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח EIN איירדרופים

Tether
APR משוער
113.39%
סך הכל Airdrops
25,000,000 EIN
סך הכל כמות נעולה
1,784,617 USDT
משתתפים
1,868

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח EIN איירדרופים

MX Token
APR משוער
8.80%
סך הכל Airdrops
17,500,000 EIN
סך הכל כמות נעולה
8,019,955 MX
משתתפים
8,622
Bombie

BOMB

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
6,000,000 BOMB
תקופת האירוע
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח BOMB איירדרופים

Tether
APR משוער
449.81%
סך הכל Airdrops
4,000,000 BOMB
סך הכל כמות נעולה
1,085,194 USDT
משתתפים
730

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח BOMB איירדרופים

MX Token
APR משוער
22.01%
סך הכל Airdrops
2,000,000 BOMB
סך הכל כמות נעולה
4,399,152 MX
משתתפים
3,057
ICEBERG

ICEBERG

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
1,666,666,666 ICEBERG
תקופת האירוע
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
משתמש חדש בלעדי

ICEBERG מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו ICEBERG כדי להרוויח ICEBERG איירדרופים

ICEBERG
APR משוער
8,488.44%
סך הכל Airdrops
833,333,333 ICEBERG
סך הכל כמות נעולה
719,672,913 ICEBERG
משתתפים
240

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח ICEBERG איירדרופים

MX Token
APR משוער
4.66%
סך הכל Airdrops
833,333,333 ICEBERG
סך הכל כמות נעולה
3,625,514 MX
משתתפים
2,759
Shardeum

SHM

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
63,360 SHM
תקופת האירוע
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח SHM איירדרופים

Tether
APR משוער
600.58%
סך הכל Airdrops
31,680 SHM
סך הכל כמות נעולה
1,212,768 USDT
משתתפים
784

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח SHM איירדרופים

MX Token
APR משוער
48.75%
סך הכל Airdrops
31,680 SHM
סך הכל כמות נעולה
5,397,116 MX
משתתפים
4,137
Balance

EPT

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
4,560,000 EPT
תקופת האירוע
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח EPT איירדרופים

Tether
APR משוער
221.06%
סך הכל Airdrops
2,300,000 EPT
סך הכל כמות נעולה
1,955,829.733 USDT
משתתפים
1,204

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח EPT איירדרופים

MX Token
APR משוער
14.02%
סך הכל Airdrops
1,300,000 EPT
סך הכל כמות נעולה
5,462,085.851 MX
משתתפים
4,243

EPT פול

נעלו EPT כדי להרוויח EPT איירדרופים

Balance
APR משוער
624.27%
סך הכל Airdrops
960,000 EPT
סך הכל כמות נעולה
18,864,827.814 EPT
משתתפים
393
Mantle

MNT

הושלם
סך הכל Airdrops
240,000 MNT
תקופת האירוע
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח MNT איירדרופים

Tether
APR משוער
134.91%
סך הכל Airdrops
48,000 MNT
סך הכל כמות נעולה
2,757,307 USDT
משתתפים
1,730

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח MNT איירדרופים

MX Token
APR משוער
34.49%
סך הכל Airdrops
72,000 MNT
סך הכל כמות נעולה
5,277,175 MX
משתתפים
4,523

MNT פול

נעלו MNT כדי להרוויח MNT איירדרופים

Mantle
APR משוער
96.05%
סך הכל Airdrops
120,000 MNT
סך הכל כמות נעולה
12,425,855 MNT
משתתפים
4,492
Kinto

KINTO

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
10,100 KINTO
תקופת האירוע
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח KINTO איירדרופים

Tether
APR משוער
397.35%
סך הכל Airdrops
5,100 KINTO
סך הכל כמות נעולה
2,661,559.62 USDT
משתתפים
1,702

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח KINTO איירדרופים

MX Token
APR משוער
32.26%
סך הכל Airdrops
3,000 KINTO
סך הכל כמות נעולה
6,137,476.3 MX
משתתפים
5,185

KINTO פול

נעלו KINTO כדי להרוויח KINTO איירדרופים

Kinto
APR משוער
3,934.48%
סך הכל Airdrops
2,000 KINTO
סך הכל כמות נעולה
6,405.9 KINTO
משתתפים
1,993
Term Finance

TERM

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
120,000 TERM
תקופת האירוע
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח TERM איירדרופים

Tether
APR משוער
539.01%
סך הכל Airdrops
60,000 TERM
סך הכל כמות נעולה
1,028,611 USDT
משתתפים
819

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח TERM איירדרופים

MX Token
APR משוער
27.00%
סך הכל Airdrops
36,000 TERM
סך הכל כמות נעולה
4,354,949 MX
משתתפים
3,418

TERM פול

נעלו TERM כדי להרוויח TERM איירדרופים

Term Finance
APR משוער
5,661.41%
סך הכל Airdrops
24,000 TERM
סך הכל כמות נעולה
78,460 TERM
משתתפים
1,531
Story

IP

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
60,000 IP
תקופת האירוע
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח IP איירדרופים

Tether
APR משוער
185.52%
סך הכל Airdrops
30,000 IP
סך הכל כמות נעולה
3,489,508 USDT
משתתפים
2,402

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח IP איירדרופים

MX Token
APR משוער
19.55%
סך הכל Airdrops
18,000 IP
סך הכל כמות נעולה
5,721,002 MX
משתתפים
4,981

IP פול

נעלו IP כדי להרוויח IP איירדרופים

Story
APR משוער
645.05%
סך הכל Airdrops
12,000 IP
סך הכל כמות נעולה
221,808 IP
משתתפים
1,866
Aptos

APT

הושלם
סך הכל Airdrops
30,500 APT
תקופת האירוע
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח APT איירדרופים

Tether
APR משוער
260.38%
סך הכל Airdrops
16,000 APT
סך הכל כמות נעולה
6,176,889 USDT
משתתפים
3,734

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח APT איירדרופים

MX Token
APR משוער
58.36%
סך הכל Airdrops
11,500 APT
סך הכל כמות נעולה
5,076,509 MX
משתתפים
3,901

APT פול

נעלו APT כדי להרוויח APT איירדרופים

Aptos
APR משוער
68.87%
סך הכל Airdrops
3,000 APT
סך הכל כמות נעולה
525,988 APT
משתתפים
2,460
Xterio

XTER

רישום ראשוני
הושלם
סך הכל Airdrops
800,000 XTER
תקופת האירוע
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
משתמש חדש בלעדי

USDT מאגר - בלעדי למשתמש חדש

נעלו USDT כדי להרוויח XTER איירדרופים

Tether
APR משוער
279.69%
סך הכל Airdrops
400,000 XTER
סך הכל כמות נעולה
8,436,874 USDT
משתתפים
5,642

MX פול

נעלו MX כדי להרוויח XTER איירדרופים

MX Token
APR משוער
47.02%
סך הכל Airdrops
240,000 XTER
סך הכל כמות נעולה
5,004,835 MX
משתתפים
3,627

XTER פול

נעלו XTER כדי להרוויח XTER איירדרופים

Xterio
APR משוער
1,335.95%
סך הכל Airdrops
160,000 XTER
סך הכל כמות נעולה
1,008,964 XTER
משתתפים
2,698