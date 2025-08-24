עוד על SKYAI

SkyAI סֵמֶל

SkyAI מְחִיר(SKYAI)

1 SKYAI ל USDמחיר חי:

$0.03968
$0.03968$0.03968
-3.21%1D
USD
SkyAI (SKYAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:14:07 (UTC+8)

SkyAI (SKYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0396
$ 0.0396$ 0.0396
24 שעות נמוך
$ 0.0462
$ 0.0462$ 0.0462
גבוה 24 שעות

$ 0.0396
$ 0.0396$ 0.0396

$ 0.0462
$ 0.0462$ 0.0462

$ 0.09450777237023474
$ 0.09450777237023474$ 0.09450777237023474

$ 0.020745137226669978
$ 0.020745137226669978$ 0.020745137226669978

-0.90%

-3.20%

-34.16%

-34.16%

SkyAI (SKYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03968. במהלך 24 השעות האחרונות, SKYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0396 לבין שיא של $ 0.0462, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09450777237023474, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020745137226669978.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKYAI השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SkyAI (SKYAI) מידע שוק

No.639

$ 39.68M
$ 39.68M$ 39.68M

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

$ 39.68M
$ 39.68M$ 39.68M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של SkyAI הוא $ 39.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.82K. ההיצע במחזור של SKYAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.68M.

SkyAI (SKYAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SkyAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001316-3.20%
30 ימים$ -0.02974-42.85%
60 ימים$ +0.00615+18.34%
90 ימים$ -0.01663-29.54%
SkyAI שינוי מחיר היום

היום,SKYAI רשם שינוי של $ -0.001316 (-3.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SkyAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02974 (-42.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SkyAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SKYAI ראה שינוי של $ +0.00615 (+18.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SkyAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01663 (-29.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SkyAI (SKYAI)?

בדוק את SkyAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSkyAI (SKYAI)

SkyAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SkyAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSKYAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SkyAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSkyAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SkyAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SkyAI (SKYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SkyAI (SKYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SkyAI.

בדוק את SkyAI תחזית המחיר עכשיו‏!

SkyAI (SKYAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SkyAI (SKYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SkyAI (SKYAI)

מחפש איך לקנותSkyAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SkyAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SKYAI למטבעות מקומיים

SkyAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SkyAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSkyAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SkyAI

כמה שווה SkyAI (SKYAI) היום?
החי SKYAIהמחיר ב USD הוא 0.03968 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKYAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SKYAI ל USD הוא $ 0.03968. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SkyAI?
שווי השוק של SKYAI הוא $ 39.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKYAI?
ההיצע במחזור של SKYAI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKYAI?
‏‏SKYAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09450777237023474 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKYAI?
SKYAI ‏‏רשם מחירATL של 0.020745137226669978 USD.
מהו נפח המסחר של SKYAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKYAI הוא $ 54.82K USD.
האם SKYAI יעלה השנה?
SKYAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKYAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:14:07 (UTC+8)

