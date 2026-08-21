STONK מחיר היום

מחיר STONK (STONK) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.006938, עם שינוי של 35.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STONK ל ILS הוא ₪ 0.006938 לכל STONK.

STONK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- STONK. ב‑24 השעות האחרונות, STONK סחר בין ₪ 0.004666 (נמוך) ל ₪ 0.0076 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, STONK נע ב +5.05% בשעה האחרונה ו -26.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 81.82K.

STONK (STONK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 81.82K₪ 81.82K ₪ 81.82K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 6.94M₪ 6.94M ₪ 6.94M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של STONK הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 81.82K. ההיצע במחזור של STONK הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 6.94M.