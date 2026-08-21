TOFU Story מחיר היום

מחיר TOFU Story (TOFU) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0004292, עם שינוי של 3.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOFU ל ILS הוא ₪ 0.0004292 לכל TOFU.

TOFU Story כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TOFU. ב‑24 השעות האחרונות, TOFU סחר בין ₪ 0.0003103 (נמוך) ל ₪ 0.000499 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TOFU נע ב +13.96% בשעה האחרונה ו +53.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 618.74K.

TOFU Story (TOFU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 618.74K₪ 618.74K ₪ 618.74K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 214.60K₪ 214.60K ₪ 214.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של TOFU Story הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 618.74K. ההיצע במחזור של TOFU הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 214.60K.