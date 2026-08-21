JMDT מחיר היום

מחיר JMDT (JMDT) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.1074, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JMDT ל ILS הוא ₪ 1.1074 לכל JMDT.

JMDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JMDT. ב‑24 השעות האחרונות, JMDT סחר בין ₪ 1.1062 (נמוך) ל ₪ 1.114 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JMDT נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו +34.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 125.39K.

JMDT (JMDT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 125.39K₪ 125.39K ₪ 125.39K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.11B₪ 1.11B ₪ 1.11B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי JMDT

שווי השוק הנוכחי של JMDT הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 125.39K. ההיצע במחזור של JMDT הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.11B.