Biometric Financial (BIOFI) מידע The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. אתר רשמי: https://biometricfinancial.org/home/ מסמך לבן: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 קנה BIOFIעכשיו!

Biometric Financial (BIOFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Biometric Financial (BIOFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M שיא כל הזמנים: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 שפל כל הזמנים: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 מחיר נוכחי: $ 0.0003047 $ 0.0003047 $ 0.0003047 למידע נוסף על Biometric Financial (BIOFI) מחיר

Biometric Financial (BIOFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Biometric Financial (BIOFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BIOFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BIOFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BIOFIטוקניומיקה, חקרו אתBIOFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BIOFI מעוניין להוסיף את Biometric Financial (BIOFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BIOFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BIOFI ב-MEXC עכשיו!

Biometric Financial (BIOFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BIOFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BIOFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

BIOFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BIOFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BIOFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BIOFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

